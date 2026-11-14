സുഗന്ധപൂരിതം ഈ കൃഷിയിടം; ഇത് പൊന്നുംവിളവ്, ചെറുവയല് രാമന്റെ പാത പിന്തുടരാന് സുനില്കുമാര്
നേരത്തെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ അരിയിട്ടാൽ ചോറായി മാറുന്ന അഘോനി ബോറ നെല്ലായിരുന്നു സുനിൽകുമാറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ താരം
Published : November 14, 2026 at 2:47 PM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട്: നല്ല ചന്ദനത്തിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ് ചാത്തമംഗലം വെള്ളനൂരിലെ കരിക്കിനാരി വയലിലെത്തിയാൽ അനുഭവപ്പെടുക. തലയെടുപ്പോടെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന നെൽച്ചെടികളും സ്വർണവർണത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കതിരുകളുമായി വയലിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ് വയനാടിൻ്റെ തനത് നെല്ലിനമായ ഗന്ധകശാല. വ്യത്യസ്തമായ കൃഷിരീതികൾ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോ തവണയും മികച്ച വിളവ് സ്വന്തമാക്കുന്ന കരിക്കിനാരി സുനിൽകുമാറാണ് ഇത്തവണ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഗന്ധകശാല നെൽകൃഷി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചത്.
വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിത്തെത്തിച്ച് ഗന്ധകശാല കൃഷി
വയനാടിൻ്റെ തനത് നെൽവിത്തായ ഗന്ധകശാല സുനിൽകുമാർ വയനാട്ടിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് എത്തിച്ചത്. നേരത്തെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ അരിയിട്ടാൽ ചോറായി മാറുന്ന അഘോനി ബോറ നെല്ലായിരുന്നു സുനിൽകുമാറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ താരം. എന്നാൽ ഇത്തവണ പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ കൃഷിയിലൂടെ നാടറിഞ്ഞ ഗന്ധകശാല നെല്ല് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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" ഏകദേശം നാലടിയോളം ഉയരം ഗന്ധകശാലക്കുണ്ട്. 150 ദിവസത്തെ മൂപ്പ് കാലാവധിയാണ്. ഗന്ധകശാല നെല്ലിൻ്റെ ചെറിയ വലുപ്പം കാരണം സാധാരണ മില്ലുകളിൽ കുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതരത്തിൽ അന്യം നിന്നു പോവുന്ന നെല്ലിനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് മറ്റ് കർഷകരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതുകൂടിയുണ്ട്. ബിരിയാണി, നെയ്ച്ചോറ്, പായസം തുടങ്ങിയ വിശേഷപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഈ അരി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന്" കർഷകൻ സുനിൽകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മറ്റ് നെല്ലിനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഗന്ധകശാല. ഇതിൻ്റെ നെൽച്ചെടികൾക്ക് ഏകദേശം നാലടി വരെ ഉയരമുണ്ടാകും. സാധാരണ നെൽകൃഷിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗന്ധകശാലയിൽ നെല്ലിൻ്റെ ഉത്പാദനം കുറവാണ്. ഏകദേശം 150 ദിവസം മൂപ്പെത്തിയാൽ മാത്രമേ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. നെല്ലിന് പച്ചരിക്ക് സമാനമായ രൂപമാണ്.
സാധാരണ മില്ലുകളിൽ സംസ്കരിക്കാൻ പ്രയാസം
ഗന്ധകശാല നെല്ലിൻ്റെ ചെറിയ വലുപ്പം കാരണം സാധാരണ മില്ലുകളിൽ കുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നെല്ലിൽ നിന്ന് അരി വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം പരിമിതികൾക്കിടയിലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി കൃഷിയിറക്കിയ ഗന്ധകശാലയിൽ നിന്ന് തരക്കേടില്ലാത്ത വിളവാണ് സുനിൽകുമാറിന് ലഭിച്ചത്."
കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ ഗന്ധകശാലയുടെ കൊയ്ത്തിന് പ്രദേശത്തെ കർഷകരും രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. ഗന്ധകശാല നെല്ലിനെ നാടിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ അനുസ്മരണ വേദി കൂടിയാക്കിയാണ് സുനിൽകുമാർ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.
കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യം
ആദ്യ കൃഷിയിൽത്തന്നെ മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സുനിൽകുമാർ. എന്നാൽ വിളവെടുത്ത ഗന്ധകശാല നെല്ല് അരിയാക്കി മാറ്റുക എന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വരുംവർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഈ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം.
കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടറായ കരിക്കിനാരി സുനിൽകുമാർ ചെറുപ്പം മുതലേ കാർഷിക ഗ്രാമമായ വെള്ളനൂരിലെ വയലുകളിൽ കൃഷിയിറക്കിയാണ് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. വിവിധതരം കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നെൽകൃഷിയോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക താത്പര്യം. വ്യത്യസ്തമായ നെല്ലിനങ്ങൾ കൃഷിയിറക്കി വിജയിപ്പിക്കുന്ന സുനിൽകുമാർ ഇത്തവണ ഗന്ധകശാലയിലൂടെയും തൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമാക്കി. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അടുത്ത കൃഷിക്കാലത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത നെല്ലിനവും സുനിൽകുമാറിൻ്റെ വയലിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ.
ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ വിരിഞ്ഞ വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം സുഗന്ധം
കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നെൽവിത്തുകളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയുമാണ് 'ഗന്ധകശാല' എന്ന വയനാടൻ സുഗന്ധ നെല്ലിനം ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായത്. വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നിരുന്ന നൂറിലധികം പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങളെ യാതൊരുവിധ രാസവളങ്ങളുമില്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഈ വലിയ കർഷകൻ്റെ ദൗത്യം നമ്മുടെ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ്.
വയനാടൻ ഗോത്രസംസ്കൃതിയുടെ പ്രതീകമായ ഗന്ധകശാലയുടെ തനത് സുഗന്ധവും ഔഷധഗുണവും ഇന്ന് ജിഐ ടാഗ് (Geographical Indication) പദവിയിലൂടെ ലോകമൊട്ടാകെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിന് പിന്നിൽ ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന വിത്തുസൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ വലിയൊരു പ്രയത്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ മണ്ണും പാരമ്പര്യവും വരുംതലമുറയ്ക്കായി നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത കൃഷിവിശേഷങ്ങൾ ഓരോ മലയാളിക്കും ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശ സൂചിക പദവി
വയനാടിൻ്റെ ഗോത്രസംസ്കൃതിയുടെയും പരമ്പരാഗത കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ വയനാടന് ഗന്ധകശാല അരി അതിൻ്റെ തനതായ സുഗന്ധവും ഔഷധഗുണവും കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭൂപ്രദേശ സൂചിക പദവി (GI Tag - Geographical Indication) സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെയും വയനാട് ജില്ലാ സുഗന്ധ നെല്ലുത്പാദക കർഷക സമിതിയുടെയും സംയുക്ത ശ്രമ ഫലമായി 2010ലാണ് ഈ അപൂർവ്വ നെല്ലിനത്തിന് ജിഐ ടാഗ് ലഭിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിൽ വയനാടിൻ്റെ ഈ തനത് നെല്ലിനത്തിന് വലിയ വ്യാപ്തിയും വ്യാജന്മാരിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ ജിഐ ടാഗ് പദവി ഏറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
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