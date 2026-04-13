കത്തുന്ന ചൂടിനിടെ ആശ്വാസവാര്ത്ത; മണ്സൂണ് പ്രവചനം ഇന്ന്, വിഷുവിന് നാട് നനയും
കേരളത്തിൽ കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെ ആശ്വാസമായി വേനൽമഴയും മൺസൂൺ പ്രവചനവുമെത്തുന്നു. പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രി താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. വിഷുദിനത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Published : April 13, 2026 at 3:19 PM IST
കാസർകോട്: പലയിടങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ മഴ പെയ്തെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പകൽ അസഹനീയമായ ചൂട് തുടരുന്നു. 36നും 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ താപനിലയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പതിവ് പോലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ താപനില 40ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തി.
അതിനിടെ മൺസൂൺ ഈവർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നു ഇന്ന് അറിയാം. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മൺസൂൺ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് പുറപ്പെടുപ്പിക്കും. മഴ കൂടുമോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തുമോ എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകും.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് (13/04/2026) മുതൽ 15/04/2026 വരെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 40°C വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 39°C വരെയും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 37°C വരെയും തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 36°C വരെയും ഉയരാൻ (സാധാരണയെക്കാൾ 2 to 3˚C വരെ കൂടുതൽ) സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല.
ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം 12 ജില്ലകളിൽ, മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, ഇന്ന് (13/04/2026) മുതൽ 15/04/2026 വരെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. അതേ സമയം വേനൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ആണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. വിഷു ദിവസമായ 15 നും 16നും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടിയോട് കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (IMD) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2026 ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാലയളവിൽ സങ്കീർണമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വടക്ക്, മധ്യ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പകൽ താപനില സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കുമെങ്കിലും, കിഴക്കൻ-വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടും. എന്നാൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ രാത്രികാല താപനില സാധാരണയേക്കാൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
