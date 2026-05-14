വേനൽമഴയിലും കാറ്റിലും കൊച്ചിയില് വ്യാപക നാശനഷ്ടം; നിരവധി വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
റോഡുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതവും വൈദ്യുതിയും സ്തംഭിച്ചു.
Published : May 14, 2026 at 11:23 PM IST
എറണാകുളം: കനത്ത വേനൽമഴയിലും ശക്തമായ കാറ്റിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. മൂവാറ്റുപുഴ, കൊച്ചി താലൂക്കുകളിലാണ് മഴയും കാറ്റും കടുത്ത നാശം വിതച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയുണ്ടായ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ ജില്ലയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശങ്ങളിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ തകർന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മരങ്ങൾ വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിലെ മണീട്, പാമ്പാക്കൂട, രാമമംഗലം തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റുണ്ടായത്. മിനിറ്റുകൾ നീണ്ടുനിന്ന കാറ്റിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. റോഡുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. നിരവധി വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണ് അവ ഭാഗികമായ തകർന്നു.
ഫയർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്ക് മുകളിൽ മരങ്ങൾ വീണത് മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തെത്തി. റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
വീടുകൾ തകർന്ന് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
കൊച്ചി താലൂക്കിലെ നായരമ്പലം വില്ലേജ് പരിധിയിലുള്ള വെളിയത്താംപറമ്പ് ബീച്ച് പരിസരത്തും കാറ്റ് വൻ നാശം വിതച്ചു. തീരദേശ മേഖലയിൽ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീടുകൾക്ക് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പാലപ്പറമ്പിൽ ശീലാവതി മോഹനൻ്റെ വീട് പൂർണമായും തകർന്നു. നികത്തിഞ്ഞറ സുധീര രാജീവൻ, പാലപ്പറമ്പിൽ ഷൈല ലാലൻ, കൈതവളപ്പിൽ വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും ശുചിമുറികൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.
വീടിനുള്ളിലായിരുന്ന കൈതവളപ്പിൽ വിശ്വനാഥൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് മേൽക്കൂരയിലെ ഓടുകൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വീടുകൾ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളെ അധികൃതർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വേനൽ മഴ തുടരുന്നത് കർഷകർക്കും വലിയ ആശങ്കയാകുന്നു. റബ്ബർ, വാഴ കൃഷികൾക്കും വ്യാപകമായ നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
