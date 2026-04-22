വേനൽച്ചൂടും പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയും; വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ
വിഷു, ഈസ്റ്റർ സീസണിലും പ്രതീക്ഷിച്ച തിരക്ക് ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ടൂറിസം ഓർഗനൈഷനുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ മേഖലയിലാകെ ആശങ്ക ഉയരുകയാണ്.
Published : April 22, 2026 at 7:17 PM IST
വയനാട്: വേനൽച്ചൂടും പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയും കത്തിക്കയറിയതോടെ വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം മേഖല തളർന്ന മട്ടാണ്. വിഷു, ഈസ്റ്റർ സീസണിലും പ്രതീക്ഷിച്ച തിരക്ക് ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ടൂറിസം ഓർഗനൈഷനുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ മേഖലയിലാകെ ആശങ്ക ഉയരുകയാണ്.
മാർച്ച് മാസത്തിൽ പരീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചതോടെ വയനാട് ടൂറിസം സീസൺ സജീവമാകുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ചിത്രം മാറി മറിയുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മുൻവർഷങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ ഇടിവാണ് മേഖലയിലുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
സാധാരണയായി മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോഴും വയനാട്ടിലെ കുളിർമയാണ് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വേനലിൽ വയനാട്ടിലും കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ എൽപിജി പ്രതിസന്ധിയും ടൂറിസം മേഖലയെ ബാധിച്ചുവെന്ന് വയനാട് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് എംജെ സുനിൽ കുമാർ പറയുന്നു.
''പലരും യാത്ര ചെയ്യാനും വിനേദസഞ്ചാരത്തിനുമെല്ലാം മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ചാരികള്ക്ക് ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. എൽപിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞ് തിരിയുമോ എന്നത്. കാലാവസ്ഥ മാത്രമല്ല വില്ലനായത്. ചൂട് കേരളത്തിലുടനീളം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഹോട്ടലുകള് അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയാണ്. പിന്നെ വിമാന സർവീസുകളുടെ കുറവും നിരക്കുമെല്ലാം മറ്റൊരു കാരണമാണ്. മൂന്നാറിലും ഊട്ടിയിലുമെല്ലാം ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോള്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥയല്ല ശെരിക്കുമുള്ള പ്രശ്നം എന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്,'' - വയനാട് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് എംജെ സുനിൽ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഇതിനകം എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പങ്കുവെക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പലരും യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയാണ്. താപനില ഉയർന്നതോടെ വരൾച്ചയും ശക്തമായി. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലടക്കം ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതും ടൂറിസം മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. താപനില ഉയരുന്നതിനൊപ്പം ഭൂമിയെ വരൾച്ച ബാധിക്കുന്നതും സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ ഇടയാക്കി. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു.
പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയും യാത്രാ പ്രതിസന്ധിയുമെല്ലാം പ്രശ്നം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വേനൽച്ചൂടും വരൾച്ചയ്ക്കും പുറമെ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയും മേഖലയെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ അൽപമെങ്കിലും ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിനോദ സഞ്ചാരത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷ.
Also Read: "ഊട്ടിയുടെ ബ്യൂട്ടി" ഇവിടെയാണ്: മേഘങ്ങളെ തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന കോടനാട്; പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ