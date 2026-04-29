ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വലഞ്ഞ് പാലക്കാട്; സൂര്യാഘാതമടക്കം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് 318 പേർ

നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ശരാശരി ചൂട്. സൂര്യതാപം, സൂര്യാഘാതമടക്കം നാല് ആഴ്ച്ചക്കിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് 318 പേർ. 71 പേർക്ക് തൊലി പൊള്ളി അടർന്ന് പോയി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 29, 2026 at 9:00 PM IST

പാലക്കാട്: ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വലഞ്ഞ് പാലക്കാട്. നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ശരാശരി ചൂട്. സൂര്യതാപം, സൂര്യാഘാതമടക്കം നാല് ആഴ്ച്ചക്കിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് 318 പേർ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കണക്ക് കൂടി ചേർന്നാൽ എണ്ണം ഇനിയുമേറെ വർദ്ധിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയുമെങ്കിലും പാലക്കാട്ടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചൂട് രാത്രിയും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇഴ ജന്തുക്കളുടെ സാനിധ്യവും കൂടുതലാണ്.

ഉഷ്‌ണ തരംഗ സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ല. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ് വീശുന്നത് ചൂട് അസഹന്യമാക്കുന്നു. കനത്ത വിയർപ്പ് , തളർച്ച, തലകറക്കം എന്നിവ മൂലം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം സൂര്യതാപം ഏറ്റുള്ള ചൂടുകുരു, ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവ സഹിക്കാനാകാതെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം 200 കടന്നു. 71 പേർക്ക് തൊലി പൊള്ളി അടർന്ന് പോയി.

പാലക്കാട് ഡി എം ഒ ഡോ. റോഷ്‌ ടി വി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

നിരന്തരമായി വെയിൽ ഏറ്റാൽ സൂര്യാഘ്യാതം വരാനും ജീവന് ഭീഷണിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജില്ലയിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് അത്തരത്തിൽ ഇത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന പകൽ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ കൊളളാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ആരോഗ്യവിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നേരിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുക, കുട ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക, കോട്ടൺ വസ്‌ത്രങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക, എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുൻകരുതൽ. എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലും പെട്ടന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പാലക്കാട് ഡി എം ഒ ഡോ. റോഷ്‌ ടി വി പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കാറ്റ് നിരന്തരം കടന്ന് വരുന്നതിനാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷവും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ താപനിലയിൽ കുറവ് വരുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പാമ്പിൻ്റെ സാനിധ്യം കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസം 43 പേർക്കാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. മാർച്ച് മാസം 44 പേർക്കും പാമ്പ് കടിയേറ്റു.

പാമ്പ് കടിയേറ്റാലുടൻ നൽകേണ്ട ആൻ്റിവെനം ഇഞ്ചക്ഷനും വിദഗദ്ധ ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ചൂട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി തുടരും. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ചെറിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ താപനില ഒരു ഡിഗ്രിവരെയെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തും.

