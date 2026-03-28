സമ്മർ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ്: ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനങ്ങള് ഒരേ ജില്ലയില്, അറിയാം വിശദമായി
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സമ്മർ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നും രണ്ടും നറുക്കെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടിക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.
Published : March 28, 2026 at 2:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സമ്മർ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കിഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ പത്ത് കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയുമാണ്. ഇതിന് പുറമേ സമാശ്വാസ സമ്മാനമടക്കം നിരവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് സമ്മർ ബമ്പർ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യാന്വേഷികൾക്ക് ലഭിക്കുക. നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം: SB517026 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് മധുസൂദനൻ എന്ന ഏജൻ്റിൽ നിന്ന് വിറ്റുപോയ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുക.
രണ്ടാം സമ്മാനം: SE660573 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. ഇതും പാലക്കാട് നിന്നാണ് വിറ്റ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. ടിക്കറ്റ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.
