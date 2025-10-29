സുമതി ടീച്ചറും കുട്ടികളും 'പൊളി'യാണ്! താളത്തിനൊത്ത് ചുവടുകളുമായി സ്നേഹതീരം ബഡ്സ് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്
പല തലങ്ങളിൽ ഉള്ള വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തോളമായി സ്നേഹവും നൃത്തവും ചേർത്തു നൽകുന്നത് ആന്തൂർ സ്നേഹ തീരം ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ്
Published : October 29, 2025 at 11:44 AM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന്
കണ്ണൂർ: പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നൃത്തത്തിൻ്റെ താളത്തിലൂടെ അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ സുമതി കടമ്പേരി എന്ന നൃത്താധ്യാപിക. പല തലങ്ങളിൽ ഉള്ള വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തോളമായി സ്നേഹവും നൃത്തവും ചേർത്തു നൽകുന്നത് ആന്തൂർ സ്നേഹ തീരം ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ്, അവരുടെ സ്വന്തം സുമതി ടീച്ചറായി.
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങൾ
നൃത്ത അധ്യാപനത്തില് 25 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് സുമതി ടീച്ചര്ക്ക്. പ്രത്യേക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ഏറെ ശ്രമകരമാണെന്നും ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുമുള്ള പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല കോണുകളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിദ്യാർഥികളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് നടന്ന് എത്തിയതെന്ന് സുമതി ടീച്ചർ പറയുന്നു.
നിലവിൽ, 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള 15 ഓളം കുട്ടികൾ ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ തലം ഒരുപോലെയല്ല. ആദ്യം പാട്ട് ഒന്നിച്ചു വയ്ക്കും ഒന്നിച്ചു ചുവട് വയ്ക്കും. അതിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ നോക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 15 പേരിലേക്ക് എത്തിയത്. ടീച്ചർ വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും അണുവിട തെറ്റാതെ അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്.
ഒപ്പനയും സംഘനൃത്തവും
ഒപ്പന, ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്, സിംഗിൾ തുടങ്ങിയ നൃത്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് ടീച്ചർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാദിവസവും രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സ് ഉച്ചവരെ നീളും. ഇവരുടെ മനസ്സ് അങ്കണവാടി കുട്ടികളെപ്പോലെയാണെന്നും പെട്ടെന്ന് തളരുമെന്നും ടീച്ചർ പറയുന്നു.
ഇത്രയധികം ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള ഈ പരിശീലനം കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് സ്നേഹതീരം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അധ്യാപികയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വേദികൾ കീഴടക്കി വിദ്യാർഥികൾ
നീണ്ട കാലത്തെ പരിശീലനത്തിനും പരിശ്രമത്തിനും ഒടുവിൽ സുമതി ടീച്ചറും കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ വേദികൾ കീഴടക്കി മുന്നേറുകയാണ്. ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി വേദികളിൽ ഇവർ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംഗീതത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ കാണികളും അവരോടൊപ്പം കൂടുന്നു.
വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ അരങ്ങ് തകർക്കുമ്പോൾ, പരിശീലക എന്ന നിലയിലും കാഴ്ചക്കാരി എന്ന നിലയിലും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സുമതി ടീച്ചര് പറയുന്നു. ചിട്ടയോടുകൂടി നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സുമതി ടീച്ചര് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നിലധികം അവാർഡുകളും സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും വിദ്യാർഥികളെ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിച്ച് മിടുക്കരാക്കി വിജയത്തിൻ്റെ പടികൾ ഓരോന്നായി കയറാനാണ് സുമതി ടീച്ചർ ഒരുങ്ങുന്നത്.
Also Read: ഐടി മേഖലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ 'വിഷൻ 2031': 50 ബില്യൺ ഡോളർ വളർച്ച, 5 ലക്ഷം ഹൈവാല്യൂ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം