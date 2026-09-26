സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പൊലീസുകാരൻ മോഷ്ടിച്ച ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ സബിത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തിച്ചതെന്ന് പൊലീസ്
Published : September 26, 2026 at 1:49 PM IST
വയനാട്: സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നിർണായക പുരോഗതി. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ സബിത്തുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വെറും 500 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ സബിത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് കൽപ്പറ്റയിലാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ പുറത്തെത്തിച്ചത് സബിത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും, പുറത്തുനിന്ന് ഇയാൾക്ക് മറ്റ് ചിലരുടെ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം.
സംഭവത്തിൽ സബിത്തിനെതിരായ നിർണായക സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സാക്ഷിമൊഴികളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കാറിലാണ് ഇയാൾ തൊണ്ടിമുതൽ കടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സബിത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൊണ്ടിമുതൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സബിത്തിനെയും കണ്ടെത്തിയ തൊണ്ടിമുതലുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
പൊലീസ് തന്നെ കള്ളനാകുമ്പോൾ
സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്നും ഏഴ് ചാക്ക് ഹാൻസാണ് മോഷണം പോയത്. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കനത്ത സുരക്ഷയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പതിമൂവായിരത്തിലധികം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ പൂട്ട് പൊളിക്കാതെ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ അകത്തുകയറിയത്. ഇത് പൊലീസിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംശയമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായ പൊലീസ് ഓഫിസർ സബിത്തിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സബിത്തിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
എറണാകുളം മഞ്ഞുമ്മലിലെ വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയവെയാണ് പൊലീസ് സബിത്തിനെ പിടികൂടുന്നത്. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിവിൽ താമസിച്ച സബിത്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം പിന്തുടർന്നെത്തിയാണ് വലയിലാക്കിയത്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ചാക്കുകൾ പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഒരു റൂമിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സബിത്ത് നേരത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.
എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് സബിത്ത് തൊണ്ടിമുതൽ മോഷ്ടിച്ചത് എന്നത് വ്യക്തമല്ല. സംഭവ ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ ജിഡി ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സബിത്ത്. സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊലീസ് ഓഫിസറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തി ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ അധികം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്.
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കണ്ണൂർ ഡിഐജി കെ. കാർത്തിക്കിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം വയനാട് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി എസ്. ദേവമനോഹറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി എം.എം. അബ്ദുൽ കരീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 20 അംഗ സംഘമാണ് സബിത്തിനെ പിടികൂടിയത്.
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