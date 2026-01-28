സതീശന് ഒരുപാട് വരമ്പ് ചാടിക്കഴിഞ്ഞു; വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് ജി. സുകുമാരൻ നായർ
Published : January 28, 2026 at 2:44 PM IST
പെരുന്ന: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെതിരേ രൂക്ഷമായ ആരോപണവുമായി എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ. സമുദായ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സതീശന്റെ നിലപാടെങ്കിൽ, സംഘടനകളെ തേടി രാഷ്ട്രീയക്കാർ എത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. സതീശന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാണ്. സമുദായനേതാക്കളുടെ തിണ്ണനിരങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സതീശനാണ് സിനഡില് പോയി ബിഷപ്പുമാരെ കണ്ടത്. താൻ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമാണെന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കാൻ സതീശൻ തയാറാകണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വരമ്പ് ചാടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇനി ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.
വി.ഡി. സതീശൻ എൻ.എസ്.എസ് പിന്തുണ തേടി മുൻപ് പെരുന്നയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് പറവൂരിലെ എൻ.എസ്.എസ് നേതൃത്വത്തോട് സതീശനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഫോണിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചത് താനാണ്. എന്നാൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇത്തവണ പറവൂരിലെ സമുദായ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും. എൻ.എസ്.എസിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നത്. സതീശന്റെ സമുദായ നിഷേധ പരാമർശങ്ങളോട് മാത്രമാണ് എൻ.എസ്.എസിന് വിയോജിപ്പുള്ളതെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
പെരുന്നയിലേക്ക് ആര് വന്നാലും കാണും, കാരണം അവർ വരുന്നത് തന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല, സംഘടനയിലേക്കാണ്. ആര് ഭരിച്ചാലും എൻ.എസ്.എസിന് പ്രശ്നമില്ല. ആരുടെയും മുന്നിൽ യാചിക്കാനില്ലെന്നും നിയമപരമായി ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾക്കായി കോടതിയിൽ പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇടയ്ക്ക് സതീശൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാത്ത നായന്മാർ ആരും എൻ.എസ്.എസ് തീരുമാനത്തിന് വിപരീതമായി നിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ബിജെപിയെയോ കോൺഗ്രസിനെയോ പോലെയല്ല ഈ സർക്കാർ, അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് ജയിച്ചുവന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര നായർ മന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കണം. നാടിന്റെ പുരോഗതിയിൽ സമുദായ സംഘടനകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷി സംവരണം ജാതി നോക്കാതെ എൻ.എസ്.എസ് നടപ്പിലാക്കി. എല്ലാ മാനേജ്മെന്റുകളും ഇത് പിന്തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എൻ.എസ്.എസ് ഒരിക്കലും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധത പറയില്ലെന്നും എല്ലാ സമുദായങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗവുമായുള്ള ഐക്യനീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇപ്പോഴും എൻ.എസ്.എസിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐക്യനീക്കത്തെ തകർക്കാൻ ചില രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ എൻ.എസ്.എസ് സ്വന്തം അന്തസ് പണയം വെച്ച് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല . വി.ഡി. സതീശൻ അടക്കമുള്ളവർ സമുദായങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനവും വെല്ലുവിളികളും തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ ചട്ടുകമായി സമുദായ സംഘടനകൾ മാറരുത് എന്നാണ് എൻ.എസ്.എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐക്യനീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ എൻ.എസ്.എസിന് മേൽ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലെന്നും തീരുമാനം സ്വതന്ത്രമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു
സമുദായംഗങ്ങളുടെ ആത്മവീര്യത്തെയും സംഘടനയുടെ ആദർശങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരെയും പിന്തുണയ്ക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സമുദായ നേതാക്കളെ വിരട്ടാൻ നോക്കേണ്ടെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി എൻ.എസ്.എസിന്റെ നിലപാടുകൾ എന്നും സുതാര്യമാണ്, അതിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ കലർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നിലവിലെ ഐക്യ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
