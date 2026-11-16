കോഴിക്കോട്ടെ കവിതയുടെ ആത്മഹത്യ; ജപ്തി നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ, പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു
മരണപ്പെട്ട കവിതയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം, ബാധ്യതയുള്ള ബാക്കി വായ്പ തുക എഴുതിത്തള്ളുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു
Published : November 16, 2026 at 6:33 PM IST
കോഴിക്കോട്: ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടിയെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കവിതയുടെ മൃതദേഹവുമായി നടുവണ്ണൂരിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചു. ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ജനപ്രതിനിധികളും സബ് കലക്ടറും നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ജപ്തി നടപടികൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനമായത്.
ബാങ്ക് അധികൃതർ നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് സമരക്കാർ അറിയിച്ചു. മരണപ്പെട്ട കവിതയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം, ബാധ്യതയുള്ള ബാക്കി വായ്പ തുക എഴുതിത്തള്ളുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടികളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സബ് കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം
കവിതയുടെ മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധമാണ് രാവിലെ മുതൽ അരങ്ങേറിയത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ നിന്നും മൃതദേഹവുമായി എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന പാത പൂർണമായി തടസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഈ സമയത്ത് സ്ഥലത്തെത്തിയ പേരാമ്പ്ര എം എൽ എ ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയയും ബാലുശ്ശേരി എം.എൽ.എ. വി.ടി. സൂരജും സബ് കലക്ടറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി.
നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജപ്തി നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം പുറത്തു വന്നത്. തുടർന്നാണ് സമരം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2018ലാണ് ബാബുവും ഭാര്യ കവിതയും ചേർന്ന് രണ്ട് തവണകളായിട്ടാണ് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിരുന്നത്. ആദ്യ തവണ 7,68,000 രൂപയും രണ്ടാം തവണ 16,80,000 രൂപയുമാണ് ഇവർ വായ്പയായി എടുത്തത്. എന്നാൽ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ തുക പലിശയും പിഴപ്പലിശയും ഉൾപ്പെടെ 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപയായി ഉയരുകയായിരുന്നു.
തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അധികൃതർ നിരവധി തവണ സാവകാശം നൽകുകയും അഞ്ച് തവണ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒറ്റത്തവണയായി വായ്പ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ഇളവുകൾ നൽകി 35 ലക്ഷം രൂപയായി കുറച്ചു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകയും അടയ്ക്കാൻ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവർ ആദ്യം 8 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ബാക്കി തുക അടയ്ക്കാൻ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം കൂടി ചോദിച്ചെങ്കിലും ബാങ്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.
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ജപ്തി നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കവിതയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്ന് പിന്നാലെയാണ് കവിതയെ പഴയ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസം ബാങ്ക് അവധിയായതിനെ തുടർന്നാണിത്. ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ന് മൃതദേഹവുമായി എത്തി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും.
തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ 9:30-ഓടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നും മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിന് മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ കവിതയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
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