തിരുവനന്തപുരം സീറ്റിൽ ചിത്രം തെളിയുന്നു: നടൻ സുധീർ കരമന ഇടതു സ്വതന്ത്രൻ

ആൻ്റണി രാജുവിന് പകരമാണ് സിപിഎം ജനപ്രിയ അധ്യാപകനെ കളത്തിലിറക്കുന്നത്. സി.പി ജോൺ യുഡിഎഫിനായും കരമന ജയൻ എൻഡിഎയ്ക്കായും ജനവിധി തേടിയേക്കും. ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിനാണ് സാധ്യത.

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലം KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ സുധീർ കരമന നടൻ സുധീർ കരമന
സുധീർ കരമന മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 12:40 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി നടൻ സുധീർ കരമന മത്സരിക്കും. ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്രനായാണ് അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുന്നത്. നിലവിലെ എംഎൽഎ ആൻ്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ ഇടതുമുന്നണി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നിരവധി പേരുകൾ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ സിപിഎം തയാറായില്ല. തുടർന്ന് സീറ്റ് സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കാതെ പൊതുസ്വതന്ത്രനെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സി പി ജോൺ ഇതിനകം മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കരമന ജയനാകും എൻഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങുകയെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിനാകും കളമൊരുങ്ങുക.

ഇടതുപക്ഷവുമായുള്ള ബന്ധം

ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുധീർ കരമന. സിപിഎമ്മിൻ്റെ വിവിധ വേദികളിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരസാന്നിധ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പേട്ട വാർഡിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വയനാട്ടിൽ നിർമിച്ച ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം എത്തിയതും നേരത്തെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സിനിമയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനം വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതു ക്യാമ്പ്. ജനങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന പ്രകൃതം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു.

അധ്യാപകനെന്ന സൽപ്പേര്

സിനിമയിലെ പ്രശസ്തിക്ക് പുറമെ മികച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് സുധീർ കരമന. വെങ്ങാനൂർ ഗവ. സ്കൂളിനെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം. സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അധ്യാപനത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ സൽപ്പേര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായതിനാൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാകും യുഡിഎഫ് പ്രചാരണം നയിക്കുക. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാകും ഇടതുമുന്നണി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുക.

നിർണായക പോരാട്ടം

തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും മൂന്ന് മുന്നണികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചത്.

ഇത്തവണയും ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇടയിൽ സുധീർ കരമനയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം വലിയ തോതിൽ വോട്ടായി മാറുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എതിർപക്ഷത്ത് യുഡിഎഫും എൻഡിഎയും ശക്തരായ സ്ഥാനാർഥികളെ തന്നെ അണിനിരത്തുന്നതോടെ പ്രചാരണം കൂടുതൽ ചൂടുപിടിക്കും. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ തന്നെ ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

