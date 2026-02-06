ETV Bharat / state

കെ സുധാകരന് പരിഭവമോ? ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ പുതുയുഗ യാത്രയുടെ വേദി വിട്ടറങ്ങി- വീഡിയോ

ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലമാണ് സുധാകരന്‍ പോയതെന്നാണ് ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. എന്നാല്‍, പോകുന്ന വഴി ഒരു പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സുധാകരനോട് ഉഷാറല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഉഷാറാണ്, കണ്ടില്ലേ ഉഷാറൊക്കെ എന്നായിരുന്നു സുധാകരന്‍റെ മറുപടി

പുതുയുഗ യാത്ര ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ കെ സുധാകരന്‍ വേദി വിട്ടിറങ്ങുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 9:22 PM IST

കാസർകോട്: യുഡിഎഫ് പുതുയുഗ യാത്ര ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗം നടക്കവേ വേദിവിട്ടറിങ്ങി കെ. സുധാകരൻ എം പി. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സുധാകാരൻ വേദി വിട്ടത്.

ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നേതാക്കളെയും എം പി മാരെയും എം എൽ എ മാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കെ സുധാകരനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. സുധാകരനെ മറന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കെ സി വേണുഗോപാൽ പിന്നീട് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. വേണുഗോപാൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങി അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കെ സുധാകരൻ വേദി വിടുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലമാണ് സുധാകരന്‍ പോയതെന്നാണ് ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. എന്നാല്‍, പോകുന്ന വഴി ഒരു പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സുധാകരനോട് ഉഷാറല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഉഷാറാണ്, കണ്ടില്ലേ ഉഷാറൊക്കെ എന്നായിരുന്നു സുധാകരന്‍റെ മറുപടി.

പുതുയുഗ യാത്ര ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ കെ സുധാകരന്‍ വേദി വിട്ടിറങ്ങുന്നു (ETV Bharat)

പ്രസംഗം നിർത്തി നേതാക്കളോട് വേണുഗോപാൽ വിവരം ചോദിച്ചെങ്കിലും പ്രസംഗം തുടരാൻ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.എല്ലാ കോൺഗ്രസ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും ഈ സമയം വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ ആണ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ കുമ്പളയിൽ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. നാളെ ഉദുമ , കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ പര്യടനം നടത്തി യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മാർച്ച് ആറിന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്താണ് സമാപനം.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് നിലവിലെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂടിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. പത്ത് വർഷം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ചേർത്തുപിടിച്ച എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾ ഇപ്പോഴും ദുരിതത്തിലാണെന്നും അവർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ജില്ലയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. 2024-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 1031 ഇരകൾക്ക് പോലും അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിത മേഖലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജ് പോലും പൂർണതോതിൽ സജ്ജമല്ലെന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്കായി ഇപ്പോഴും ഇതര ജില്ലകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഗൗരവകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജില്ലയുടെ കാർഷിക മേഖലയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടയ്ക്ക കർഷകർ വൻ തോതിൽ കൃഷിനാശം നേരിടുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ കർഷകരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ്. വനം മന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകൾ ഇതിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുകയാണെന്നും സതീശന്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാസർഗോഡിന്‍റെ വികസനത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജുകൾ വെറും വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ്. 2022-ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 300 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജും തീരദേശ വികസനത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച 12,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജും എവിടെപ്പോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഓരോ മഴക്കാലത്തും വീടുകൾ കടലെടുക്കുമ്പോൾ തീരദേശവാസികൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വിമർശിച്ചു.

