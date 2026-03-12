ആറുപതിറ്റാണ്ടായി വിപ്ലവ വഴിയിൽ, അമ്പലപ്പുഴയില് ഇടതുകോട്ട കെട്ടിയവൻ; സുധാകരന്റെ പടിയിറക്കം പാര്ട്ടിക്ക് പ്രഹരം
സുധാകരന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം കീഴ്ഘടകങ്ങളിലും താഴെത്തട്ടിലെ അണികൾക്കിടയിലും പാർട്ടിക്കെതിരായ വികാരമായി പ്രതിഫലിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
Published : March 12, 2026 at 4:58 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാര്ത്ഥന്
തിരുവനന്തപുരം: ആറുപതിറ്റാണ്ടിലധികം നെഞ്ചേറ്റിയ ചുവപ്പുതാളം ജി. സുധാകരൻ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സിപിഎം ഭയക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഉയർന്നേക്കാവുന്ന പാർട്ടി വിഭാഗീയതയാണ്. ദരിദ്രബാല്യം പരുവപ്പെടുത്തിയ കമ്യൂണിസ്റ്റായ സുധാകരനെ വർഗവഞ്ചകനെന്ന് മുദ്രകുത്തി പുന്നപ്രയിലെ ചുവരുകളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ നിരന്നുകഴിഞ്ഞു. സുധാകരന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം കീഴ്ഘടകങ്ങളിലും താഴെത്തട്ടിലെ അണികൾക്കിടയിലും പാർട്ടിക്കെതിരായ വികാരമായി പ്രതിഫലിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
രക്തസാക്ഷി കുടുംബത്തിലെ ദരിദ്രബാല്യം
താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ വേടരപ്ലാവിലാണ് സുധാകരന്റെ ജനനം. 50 സെന്റിലെ കൃഷി മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ചു മക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം. പിന്നീട് പുന്നപ്രയിലേക്കു താമസം മാറ്റി. ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പി. ഗോപാലക്കുറുപ്പ് നിലത്തെഴുത്തു പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ പോയി രാമായണം വായിക്കും.
മക്കളുടെ ഫീസടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ അച്ഛൻ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റു. വാഴയില ചൂടിയാണ് സഹോദരങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്. പത്താം ക്ലാസ് വരെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഴയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രാവിലെ പശുവിന് പുല്ലു കൊടുത്ത ശേഷമേ സ്കൂളിൽ പോകൂ. വൈകുന്നേരം കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം. വേനൽക്കാലമായാൽ ദൂരെപ്പോയി വെള്ളം തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുവരണം. ഇതിനിടയിലായിരുന്നു പഠനം.
ആലപ്പുഴയുടെ തെക്കേയറ്റത്ത് വള്ളികുന്നം സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സുധാകരന് പാർട്ടി അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത്. പന്തളം എൻഎസ്എസ് കോളജിൽ വെച്ചാണ് സുധാകരന്റെ സഹോദരനും എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ജി. ഭുവനേശ്വരൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 1977 ഡിസംബർ രണ്ടിനായിരുന്നു ആക്രമണം, ഏഴിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. ദേശീയ കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്ന തന്റെ അച്ഛൻ ഇതോടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോടടുത്തതായി സുധാകരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം പിൽക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ എസ്എഫ്ഐയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ കാരണമായി.
വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ ജയിലിൽ; കാണാനെത്തിയത് എകെജിയും ഇഎംഎസും
പന്തളം എൻഎസ്എസ് കോളജിലായിരുന്നു പ്രീഡിഗ്രി പഠനം. ബിഎ കഴിഞ്ഞ് എംഎ ഇംഗ്ലീഷിന് കൊല്ലം എസ്എൻ കോളേജിൽ ചേർന്നു. പ്രവർത്തനം കൊല്ലത്തേക്കു മാറിയതിനാൽ നാട്ടിലെ പാർട്ടി അംഗത്വം അപ്പോഴേക്കും നഷ്ടമായിരുന്നു. 1967-ൽ രണ്ടാം ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരമേൽക്കുന്ന കാലത്ത് വീണ്ടും പാർട്ടി അംഗമായി. എസ്എഫ്ഐയുടെ പൂർവരൂപമായ കേരള സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷനിൽ (കെഎസ്എഫ്) സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം, എസ്എഫ്ഐ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായി.
എംഎ കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽഎൽബിക്ക് ചേർന്നു. 1975-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയതിന് ജൂലൈ ഒന്നിന് ജയിലിലായി. ഫൈനൽ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്ന ദിവസമായിട്ടും അതിനു പോകാതെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വളപ്പിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെ 23 വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിലായി. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭമായതിനാൽ ഇത് 'ടൈം' മാഗസിനിൽ വാർത്തയായി. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എത്തിയവരിൽ ഇഎംഎസും എകെജിയുമുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷാദിനത്തിൽ വിദ്യാർഥി ജയിലിലായ കാര്യം എകെജി പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കോടതിയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അതുവരെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത് ശിക്ഷയായി കണക്കാക്കി വിട്ടയച്ചു. ആ പരീക്ഷ പിന്നീട് എഴുതി. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതോടെ പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി ആലപ്പുഴയിൽ സജീവമായി.
ആലപ്പുഴയിൽ ഇടതുകോട്ട കെട്ടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ആലപ്പുഴയിലെത്തിയ സുധാകരൻ എന്ന ശക്തനായ നേതാവിന് ചുറ്റുമായിരുന്നു പിന്നീട് ജില്ലയിലെ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനം. 1982-ൽ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട സുധാകരൻ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 1990-ലെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റായി. 1996-ൽ കായംകുളത്തുനിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തി.
2001-ൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 2002-ൽ വിഭാഗീയത ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും അടുത്ത സമ്മേളനത്തോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരികെയെത്തി ആലപ്പുഴയിലെ അനിഷേധ്യ നേതാവായി ഉയർന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന സുധാകരൻ പിന്നീട് പിണറായി പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയതോടെ ജില്ലയിൽ വിഎസിന്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
പിണറായിയോടുള്ള അടുപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കരുത്തനാക്കി. 2006 മുതൽ 2021 വരെ അമ്പലപ്പുഴ എംഎൽഎയായിരുന്നു. 2006-ലെ വിഎസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ദേവസ്വം, സഹകരണം, കയർ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായും 2016-ലെ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ പൊതുമരാമത്ത്, രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ചു.
പാർട്ടി ശാസനയും അവഗണനയും
രണ്ടു തവണ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 2021-ൽ സുധാകരന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അമ്പലപ്പുഴയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സലാം വിജയിച്ചെങ്കിലും വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞത് സുധാകരന്റെ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണെന്ന് പാർട്ടി കണ്ടെത്തി.
ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചു. പിന്നീട് പിണറായി വിജയനുമായി അദ്ദേഹം അകന്നു. ജില്ലയിൽ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ കരുത്തനായതോടെ സുധാകരൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയുമായി അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം അംഗത്വം പുതുക്കാതെ കഴിഞ്ഞ നാലിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടു. ഇതോടെയാണ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയത്.
