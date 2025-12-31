ETV Bharat / state

അഴീക്കോട് ലീഗ് കൈവിടുമോ? കണ്ണൂരിൽ 'വച്ചുമാറൽ' ചർച്ച, സുധാകരൻ വന്നാൽ ട്വിസ്റ്റ്; യുഡിഎഫ് നീക്കം ഇങ്ങനെ

കണ്ണൂരിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിന് മുൻതൂക്കം. സുധാകരനോ മുല്ലപ്പള്ളിയോ സ്ഥാനാർഥിയായേക്കും. തീരുമാനം പാർട്ടിയുടേതാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 4:54 PM IST

കണ്ണൂർ: ലോക്‌സഭ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 11 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ മേധാവിത്വമാണുള്ളതെങ്കിലും നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിനാണ് ഇപ്പോഴും മുൻതൂക്കം. മലയോര മണ്ഡലങ്ങളായ പേരാവൂരും ഇരിക്കൂറും യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ്.

എന്നാൽ കണ്ണൂരും അഴീക്കോടും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് ചെറിയ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലാവട്ടെ യുഡിഎഫിന് മിന്നും വിജയമായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള ചോദ്യം കണ്ണൂരിൽ ആര് സ്ഥാനാർഥിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയതോടെയാണ് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂരിൽ ആരു വരും?

കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ തന്നെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ വന്നാൽ അത് അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തെയും സ്വാധീനിക്കും. രണ്ടു സീറ്റുകളും സുരക്ഷിതമായി വിജയിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്നും സുധാകരനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എഐസിസി നേതൃത്വമാണ്. കെ സുധാകരന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ അരഡസനോളം എംപിമാർ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ആവശ്യമുന്നയിച്ചെത്തും എന്നതും നേതൃത്വത്തെ കുഴക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ സീറ്റിൽ ആരു മത്സരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

അഴീക്കോടും ലീഗിൻ്റെ നീക്കങ്ങളും

നിലവിൽ അഴീക്കോട് നിയോജകമണ്ഡലം മുസ്‌ലിം ലീഗ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞതവണ പതിനായിരത്തിന് താഴെയുള്ള വോട്ടുകൾക്കാണ് കെഎം ഷാജി കെവി സുമേഷിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത്. സുമേഷ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനകീയതയും ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലം പിടിക്കാൻ ആരെ ഇറക്കും എന്ന ആലോചനയിലാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗും. കണ്ണൂർ സീറ്റും അഴീക്കോട് സീറ്റും വച്ചുമാറാനുള്ള ചർച്ചകളും മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനു മുമ്പിൽ നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വച്ചുമാറ്റ സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ലീഗ് പിന്മാറിയേക്കും.

മുല്ലപ്പള്ളി കണ്ണൂരിലേക്കോ?

ജനകീയതയുള്ള ഒരു നേതാവ് കണ്ണൂരിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. നിരവധി തവണ കണ്ണൂരിൻ്റെ എംപിയായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂരിൽ എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഇതിനിടയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് കൂടിയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി. എംപിയായ സമയത്തുള്ള ജനകീയത മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയെ ഒരു വിഭാഗം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര സീറ്റാണ് മുല്ലപ്പള്ളി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ നൽകുന്ന സൂചന.

തീരുമാനം പാർട്ടിക്ക് വിട്ട് മുല്ലപ്പള്ളി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനുകൂലമായ മറുപടിയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നൽകുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീനിയർ നേതാക്കളും മത്സരിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പരിഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന് പാർട്ടി ഒരിക്കലും തടസം നിന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിക്കാതിരുന്നത് കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായത് കൊണ്ടാണ്. ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. താൻ അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെന്നും പാർട്ടി എന്തുപറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൻ്റെ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അർഥം വായിച്ചെടുക്കാമെന്നും എംപിമാർ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം എഐസിസി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

