സഖാവില് നിന്ന് സ്വതന്ത്രനിലേക്ക്; ചെങ്കൊടിയെ വിറപ്പിക്കാന് സുധാകരന്
ജി. സുധാകരന്റെ പേരുമായി അമ്പലപ്പുഴയുടെ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്.
Published : March 12, 2026 at 1:51 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാര്ത്ഥന്
തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളിൽ പാറിപ്പറന്ന ചെങ്കൊടിയെ വിറപ്പിച്ച് ജി. സുധാകരന്റെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് സുധാകരൻ അറിയിച്ചതോടെ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം ദേശീയശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉറച്ച മണ്ണായ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎയായ എച്ച്. സലാം തന്നെ മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. 2021-ൽ സലാം വിജയിച്ചെങ്കിലും വോട്ടുചോർച്ച ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിന് കാരണക്കാരനാണെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നേരിട്ട സുധാകരൻ ഇത്തവണ സലാമിനെതിരെ പോരാട്ടം നയിക്കുമ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയിലെ മണ്ണിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആരോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നത് പ്രവചനാതീതമാകുന്നു.
2006 ലും 2011 ലും 2016 ലും പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി. സുധാകരൻ എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചത്. 2021-ൽ ടേം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സുധാകരനെ സിപിഎം മാറ്റി. പകരം എച്ച്. സലാം (സിപിഎം) മത്സരിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴയുടെ ഇടതുപക്ഷ ചായ്വ് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.
എൽഡിഎഫ് മുന്നണിയിൽ മത്സരിച്ച എച്ച്. സലാം 61,365 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു (44.79 ശതമാനം). കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി എം. ലിജുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ലിജുവിന് 50,240 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു (36.67 ശതമാനം). 11,125 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് സലാം നേടിയത്. നെൽക്കർഷകർ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, ക്ഷേമപദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവർക്കിടയിലെ ഏകീകരണമാണ് ഇടതുപക്ഷ വിജയത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അനൂപ് ആന്റണി ജോസഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
പോരാട്ടം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട്
മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലെ വീഴ്ച മൂലം 2016-ലേതിനേക്കാൾ കാര്യമായി വോട്ട് കുറഞ്ഞെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. അത് പരിശോധിക്കാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ജി. സുധാകരനെതിരെയാണ് കൂടുതലും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നത്. 2016-നേക്കാൾ പതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന്റെ കുറവാണ് എൽഡിഎഫിന് ഉണ്ടായത്.
ഭൂരിപക്ഷത്തിലും വലിയ ചോർച്ച ഉണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനത്തിനായി ചേർന്ന ജില്ലാ നേതൃയോഗത്തിൽ സുധാകരനെതിരെ സലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ നിസഹകരിച്ചെന്നും താൻ എസ്ഡിപിഐക്കാരനാണെന്ന പോസ്റ്റർ പ്രചാരണത്തെ സുധാകരൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലെന്നുമുള്ള സലാമിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റിയിലും പിന്തുണ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ സുധാകരൻ പാർട്ടിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ജില്ലാ നേതൃത്വം മുതിർന്ന നേതാവായ സുധാകരനെ അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടും കൈക്കൊണ്ടു.
ഇടതുകോട്ട കെട്ടിയ ശക്തൻ
സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടതുപക്ഷ കോട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് അമ്പലപ്പുഴ. ഈ സ്വാധീനം കേവലം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ, കർഷക സംഘങ്ങൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, പാടശേഖര സമിതികൾ എന്നിവ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമാണ്.
മണ്ണിൽ ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 105-ാം നമ്പർ മണ്ഡലമായ അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നെൽകൃഷി, ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം, കയർ, വ്യാപാരം എന്നിവയാണ് സാമ്പത്തിക അടിത്തറ. രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉള്ള മണ്ഡലം വികസനത്തിലും കാർഷിക ക്ഷേമത്തിലും ഊന്നിയാണ് നീങ്ങുന്നത്. പ്രളയ നിയന്ത്രണം, ചിറ സംരക്ഷണം, നെല്ല് സംഭരണം, കൃഷിനാശത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ എന്നിവയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇവിടെ മുൻഗണന. നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ കാലതാമസവും സംഭരണ വില കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതും കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിഷയമാണ്.
ചിറകളുടെ സംരക്ഷണവും ജലനിയന്ത്രണവും മണ്ഡലത്തിൽ എന്നും ചർച്ചയാകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം കൃഷിക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ വോട്ടർമാരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ഭവന പദ്ധതികളും സാധാരണക്കാരുടെ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
