'കേരളം എൻ്റെ സ്വപ്നഭൂമി, ദാരിദ്ര്യം നീക്കിയ സർക്കാർ'; പിണറായി വിജയനെ പ്രശംസിച്ച് സുദ്ധല അശോക് തേജ
കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രശംസിച്ചു. സാക്ഷരതയെയും പ്രകൃതിഭംഗിയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : December 20, 2025 at 10:08 PM IST
എറണാകുളം: രാജ്യം ഒരു നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വേളയിൽ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് തെലുങ്ക് സാഹിത്യകാരനും ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവുമായ സുദ്ധല അശോക് തേജ. പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു തെലുങ്ക് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ താൻ അതീവ സന്തോഷവാനാണെന്നും സുദ്ധല അശോക് തേജ വ്യക്തമാക്കി. 2003ലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ താൻ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. തൻ്റെ സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും ഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും സുദ്ധല അശോക് തേജ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിന് സമാനമായ സാംസ്കാരികമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഐക്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഭാഷകളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സംസ്കാരം സർക്കാരുകളിലും എഴുത്തുകാരിലും ഉണ്ടാകണം. രാജ്യത്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ കൊലപാതകം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദ്രവവും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് അശോക് തേജ
പച്ചക്കുന്നുകളും തടാകങ്ങളും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായാണ്. കേരളം തൻ്റെ സ്വപ്നഭൂമിയാണ്. ഇതൊരു സാക്ഷര പ്രദേശമാണ്. ദാരിദ്ര്യം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. തെലുങ്ക് എഴുത്തുകാരനും സിനിമാ ഗാനരചയിതാവും എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എഴുതുന്നതിനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇടമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ കരിയറിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർആർആർ സിനിമയിലെ 'കൊമരം ഭീമുഡോ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു. ആറേഴ് പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലുണ്ടായ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെയും സാംസ്കാരികമായ വിപ്ലവത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യങ്കാളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകരെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
