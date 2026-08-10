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മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് ചക്കിട്ടപാറയുടെ 'മാമ്മച്ചൻ'; അരനൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ അധ്വാനത്തിന് കേരകേസരി തിളക്കം

ചക്കിട്ടപാറകാര്യാവിൽ കെ.കെ.സേവ്യറിനാണ് സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ 2025ലെ കേരകേസരി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

KERA KESARI 2025 KERA KESARI AWARD KK XAVIER KERA KESARI AWARD WINNER AGRICULTURE DEPARTMENT AWARDS
കെ കെ സേവ്യര്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 3:36 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: "വെള്ളിമൂങ്ങ" എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മലയാള ചിത്രത്തിലെ സി.വി. മാമച്ചനെ ഓർമ്മയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയവും ചില്ലറ പൊടിക്കൈകളും എല്ലാം ചേർത്ത് മന്ത്രിയായ കഥ. അതിന്‍റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് ചക്കിട്ടപാറക്കാരനായ കെ.കെ. സേവ്യർ എന്ന മാമ്മച്ചൻ (74). നിരന്നു നിന്നിരുന്ന റബ്ബർ കൊണ്ട് ഗുണമില്ലാതായതോടെ ഭൂരിഭാഗവും വെട്ടിമാറ്റി, പകരം 100 തെങ്ങിൻ തൈകൾ നട്ടു. വളപ്രയോഗത്തിൽ പല പൊടിക്കൈകളും ചേർത്ത് വളർത്തി. ആ വരുമാനം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റി, മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു, അവരുടെ വിവാഹവും കഴിച്ചു, ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം "കേരകേസരി"യായി.

ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്തിലെ 4-ാം വാർഡിൽ പൂഴിത്തോട് ഒഴുകയിൽ മുക്കിലെ മൂന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലെ രണ്ടേക്കർ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ 97 തെങ്ങുകളാണ് സേവ്യറിനുള്ളത്. റബ്ബർ മുറിച്ചു മാറ്റി കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിൻ തൈകളാണ് കൃഷി ചെയ്തത്. ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ കടന്തറ പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്ന് നനച്ചാണ് സേവ്യറും ഭാര്യ ആലീസും മക്കളും ചേർന്ന് തെങ്ങുകൾ പരിപാലിച്ചു വളർത്തിയത്.

KERA KESARI 2025 KERA KESARI AWARD KK XAVIER KERA KESARI AWARD WINNER AGRICULTURE DEPARTMENT AWARDS
കെ കെ സേവിയർ (ETV Bharat)

33 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച വിളവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും വർഷം തോറും 300-ഓളം തേങ്ങ ഉൽപാദനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 14-ാം വയസ്സിലാണ് സേവ്യർ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അഞ്ചരപ്പതിറ്റാണ്ടായി മണ്ണിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി പൊന്നു വിളയിച്ച ഈ കുടിയേറ്റ കർഷകനെയാണ് സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിന്‍റെ 2025-ലെ കേരകേസരി പുരസ്‌കാരം തേടിയെത്തിയത്.

അമ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കോട്ടയം കുറുപ്പന്തറയിൽ നിന്നാണ് കുര്യൻ - ഏലിയാമ്മ ദമ്പതികളുടെ കുടുംബം പൂഴിത്തോടേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മകൻ സേവ്യറും കൃഷിയിൽ സജീവമായി. തെങ്ങുകൃഷിയിൽ നിന്നു മികച്ച വരുമാനമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കൃഷി ലാഭകരമാണെന്നും കെ.കെ. സേവ്യർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സേവ്യർ എന്ന പരമ്പരാഗത കർഷകൻ

കൃഷിയല്ലാതെ വേറൊരു ജോലിയും തനിക്കില്ലെന്നും പരമ്പരാഗത കർഷകനാണ് താനെന്നും സേവ്യർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടേക്കറിലാണ് തെങ്ങുകൃഷി. ഈ തെങ്ങുകളുടെ ഇടവിളയായി കവുങ്ങുണ്ട്. കൂടാതെ കുരുമുളക്, മാവ്, പ്ലാവ്, പഴവർഗ്ഗങ്ങളായ ചിക്കു, റംബൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ട്. റബ്ബർ മുറിച്ചിട്ടാണ് തെങ്ങ് വെച്ചത്. അതിപ്പോൾ ഒരു 30-32 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഒരു മീറ്റർ സമചതുരത്തിൽ കുഴിയെയുത്താണ് തെങ്ങിൻ തൈ നട്ടത്. കല്ലുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ചുറ്റോടുചുറ്റുമുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ആ കുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്; അര മീറ്ററിലധികം കുഴി ഓരോ തെങ്ങിന്‍റെ ചുവട്ടിലും കാണാം. തെങ്ങിന് തടമെടുത്ത് ആ തടത്തിലാണ് വളം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ തെങ്ങിനും കല്ല് ഇളക്കി കയ്യാല വെച്ച് മണ്ണൊലിപ്പ് പൂർണ്ണമായി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തരി വെള്ളം പോലും ഒരു തെങ്ങിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത തെങ്ങിന്‍റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോവുകയില്ല. അതാത് തെങ്ങിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം അവിടെത്തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കൊല്ലവും കൃത്യമായി വളമിടുന്നുണ്ട്.

KERA KESARI 2025 KERA KESARI AWARD KK XAVIER KERA KESARI AWARD WINNER AGRICULTURE DEPARTMENT AWARDS
കേര കേസരി അവാർഡ് ജേതാവ് കെ കെ സേവ്യര്‍ (ETV Bharat)

തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും കത്തിച്ചു കളയാറില്ല. എല്ലാ വർഷവും ആ വളം അങ്ങോട്ട് ഇടും; രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് വളമിടുന്നത്. ചകിരി കത്തിച്ചിട്ട് എല്ലാ തെങ്ങിനും 3 കിലോ വീതം കരി എല്ലാ വർഷവും ഇടും. പിന്നെ 40 കിലോ ചാണകം (രണ്ട് കൊട്ട ചാണകം) എല്ലാ വർഷവും ഇടും. കല്ലുപ്പും ചാരവും കൂടെ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തെങ്ങിന്‍റെ ചുവട്ടിലിട്ട് മണ്ണ് ഇളക്കിയിടും. ജനുവരി മാസത്തിൽ വീണ്ടും വീഴുന്ന ഓല തെങ്ങിനിടും.

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"എല്ലാവരും മഴ പെയ്യുമ്പോഴല്ലേ തെങ്ങിന് തടമിടുക? എന്നാൽ ഞാൻ ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ തടമിടും. മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും വളം സെറ്റാവും. അസമയത്ത് വളമിടുന്നത് കൊണ്ട് 'അയാൾക്ക് ചെറിയ തോലുണ്ട് (ഭ്രാന്തുണ്ട്)' എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. 10 മുതൽ 15 വരെ തെങ്ങുകളുടെ തടങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും തുറക്കുന്നത്. കാടു വെട്ടുന്ന മെഷീനുണ്ട്."

"തെങ്ങിനെ പരിപാലിച്ചാൽ ഭയങ്കര വരുമാനമാണ്, ചെറിയ വരുമാനമൊന്നുമല്ല. തേങ്ങ കിലോയ്ക്ക് 70 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്; അത് കുറ്റ്യാടി കൃഷി ഫാമുകാർ എടുക്കും. ബാക്കി വരുന്ന തേങ്ങ പ്രൈവറ്റ് നഴ്‌സറിക്ക് 40-50 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും. വീണ്ടും ബാക്കി വരുന്ന തേങ്ങ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും. അട്ടത്തിട്ടിട്ട് അത് ബോഡയാക്കി (കൊപ്ര/കൊട്ടത്തേങ്ങ) ദീപാവലിക്ക് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഉണ്ടത്തേങ്ങ പൊതിച്ചു വെട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ചകിരിക്ക് ഒരു രൂപ കിട്ടും, ചിരട്ടയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപയും കിട്ടും. ഒരു സാധനവും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയില്ല" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തേങ്ങ പൊതിക്കാനും പൊട്ടിക്കാനും മാത്രമാണ് ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത്; അത് തനിക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പണിയായതുകൊണ്ട് അതിനു മാത്രമാണ് പണിക്കാരെ വിളിക്കുന്നത്.

KERA KESARI 2025 KERA KESARI AWARD KK XAVIER KERA KESARI AWARD WINNER AGRICULTURE DEPARTMENT AWARDS
അവാർഡ് ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിൽ മധുരം പങ്കിടുന്നു (ETV Bharat)

കേരകേസരി ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം

കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് സേവ്യർ പറയുന്നു. "നമ്മുടെ കർഷകനെ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടല്ലോ" എന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. "മലയോരത്ത് ഒളിഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു കർഷകൻ ഒരു അവാർഡ് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പേരാമ്പ്ര എം.എൽ.എ 20 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ട് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷമില്ല എന്ന് തോന്നിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജൈവവളമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കൃഷിയിടത്തിൽ കയ്യാല സ്ഥാപിച്ച് തടമൊരുക്കിയാണ് വളപ്രയോഗം. വന്യമൃഗശല്യമുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ കൃഷിയിടത്തിനു ചുറ്റും ജി.ഐ. വേലി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്കിട്ടപാറ കൃഷി ഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പെരുവണ്ണാമൂഴി കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം അധികൃതരും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതായി കേരകേസരിയായ സേവ്യർ പറഞ്ഞു.

KERA KESARI 2025 KERA KESARI AWARD KK XAVIER KERA KESARI AWARD WINNER AGRICULTURE DEPARTMENT AWARDS
സേവിയറിനെ ആദരിച്ച് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)

ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോളി ആയിത്തമറ്റം, മെമ്പർ ജിനീഷ് കല്ലുംപുറത്ത് എന്നിവർ വീട്ടിലെത്തി അഭിനന്ദിച്ചു. പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെയും ഉപഹാരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനതല പുരസ്‌കാരം സേവ്യർ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഭാര്യ ആലിസും കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. മനു സേവ്യർ, മഞ്ജു സേവ്യർ, മീനു സേവ്യർ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. ചിങ്ങം ഒന്നിന് എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും.

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