ETV Bharat / state

പൊന്നിൻ വിലയുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവ് കശ്‌മീർ താഴ്വരയിൽ മാത്രമല്ല തൃശൂരിലും വിരിയും, വിജയ രഹസ്യം പങ്കുവച്ച് ജെയിംസ്

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണിയിൽ പൊന്നിൻ വിലയുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവ് കശ്‌മീർ താഴ്വരയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക നഗരിയിലും വിരിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജെയിംസ്

THRISSUR farmer successful story KERALA SAFFRON CULTIVATION SAFFRON CULTIVATION in kerala SAFFRON CULTIVATION BY JAMES KAPANI
successful story of saffron cultivation in thrissur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന പുത്തുർ സ്വദേശി ജെയിംസ് കാപ്പാനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്‌തമായി ചെയ്യാമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. ആദ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് പച്ചക്കറിയും മറ്റും കയറ്റുമതി ചെയ്‌തായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നാലെയാണ് സൗദി ഡിഫൻസിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ജെയിംസ് പരീക്ഷണാർഥത്തിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷിയിലേയ്‌ക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെ കുറിച്ച് ജെയിംസിന് വലിയ ധാരണ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം കുങ്കുമപ്പൂ വിരിയുന്ന കശ്‌മീരിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടം.

കശ്‌മീരിന്‍റെ ഹൃദയത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെ കുങ്കുമപ്പൂക്കൾക്കുണ്ട്. ഏറ്റവുമധികം വില കൂടുതലും ഡിമാൻ്റുമുള്ള ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ്. എന്തിന് പറയണം പാശ്ചാത്യ സുന്ദരി ക്ലിയോപാട്രയുടെ സൗന്ദര്യ രഹസ്യം കുങ്കുമപ്പൂവായിരുന്നത്രേ. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ജെയിംസ് കശ്‌മീരിലേയ്‌ക്ക് വണ്ടികയറി, അവിടെ ഒരാഴ്‌ച താമസിച്ചു കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷിയെ കുറിച്ചും മറ്റും കൃത്യമായും വ്യക്തമായും പഠിച്ചു.

ജെയിംസ് കാപ്പാനിയുടെ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി (ETV Bharat)

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണിയിൽ പൊന്നിൻ വിലയുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവ് കശ്‌മീർ താഴ്വരയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക നഗരിയിലും വിരിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജെയിംസ് മനസിലാക്കി. അങ്ങിനെ കശ്‌മീരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വിത്തുകളെത്തിച്ച് കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കൃഷിഭവൻ്റെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റേയും അനുമതി നേടിയാണ് ജെയിംസ് കാപ്പാനി കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കൃഷി രീതി

തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിലാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് വളരുന്നത്. ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ജെയിംസ് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് മുറിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചത്. 150 അടി വിസ്‌തീർണമുള്ള ചെറിയ ഒരു മുറി. അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫാംമിങ്. എയർ കണ്ടിഷൻ ചെയ്‌ത റൂമിനുള്ളിലാണ് വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. തമാശയായി പറഞ്ഞാൽ കുങ്കുമപ്പൂവിനെ കശ്‌മീരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധം ആ ചെറിയ റൂമില്‍ നിലമൊരുക്കി.

thrissur kerala saffron cultivation saffron cultivation saffron cultivation by james kapani
കുങ്കുമപ്പൂവ് (ETV Bharat)

വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ പോളി എത്തിലിൻ ഫോമുകൾ കൊണ്ട് മറച്ച ശേഷം ശീചീകരിച്ച മുറിയിലാണ് കൃഷി. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കാതെ പകരം അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് ചെടികൾക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈർപ്പം ക്രമീകരിക്കുകയും താപനില അളക്കാനുള്ള ക്രമീക്കരണങ്ങളും ദൂരെ നിന്ന് വളർച്ച നിരീക്ഷിക്കാൻ ക്യാമറയും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ചെടി പൂർണ വളർച്ചയെത്തി. ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുതൽ നാലുവരെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഊഷ്‌മാവിനെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ഹ്യൂമിഡിഫെയർ ഉപകരണവുമുണ്ട്.

thrissur kerala saffron cultivation saffron cultivation saffron cultivation by james kapani
കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷിക്കായി സജ്ജമാക്കിയ മുറി (ETV Bharat)

കൃഷി വൻ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്‌തതോടെ നിരവധി ആളുകളാണ് കൃഷിയെ പറ്റി അറിയാൻ ജെയിംസ് കാപ്പാനിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഏതൊരു കൃഷിയും പോലെ കൃത്യമായ അറിവും പരിചരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുങ്കുമപ്പൂ കൃഷിയിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ ആവുകയുള്ളു എന്നാണ് ജെയിംസിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജെയിംസും കുടുംബവും. തൃശൂരിൽ മാത്രമല്ല ഇനി കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.

thrissur kerala saffron cultivation saffron cultivation saffron cultivation by james kapani
കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷിക്കായി സജ്ജമാക്കിയ മുറി (ETV Bharat)

കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ വിപണിയും പ്രത്യേകതകളും

മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ലക്ഷം രുപ വരെയാണ് കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ വിപണി വില. സ്‌റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ വിളമ്പുന്ന വിലയേറിയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ എല്ലാം രുചിയും മണവും നൽകുന്നതിന് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ചേരുവകയാണ്. കൂടാതെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്‌തുക്കളുടേയും, ഔഷധ നിർമാണത്തിനും കുങ്കുമ പൂവ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

thrissur kerala saffron cultivation saffron cultivation saffron cultivation by james kapani
കുങ്കുമപ്പൂവ് (ETV Bharat)

കുങ്കുമപ്പൂവില്‍ ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകള്‍, ധാതുക്കള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, ദഹനം എന്നിവ കൂട്ടാനും കുങ്കുമപ്പൂവ് നല്ലതാണ്. കുങ്കുമപ്പൂവിൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റിങ് ഗുണങ്ങളിള്ളതിനാൽ ചർമത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ചര്‍മത്തിലെ കറുത്തപാടുകള്‍, ചുളിവുകള്‍ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് ഉത്തമമാണ്.

Also Read: പ്രായം വെറും അക്കം മാത്രം, ഇത് കഷ്‌ടപ്പാടുകളെ അതിജീവിച്ച ലോക സഞ്ചാരി; നാരായണൻ കണ്ടുതീര്‍ത്തത് 48 രാജ്യങ്ങള്‍

TAGGED:

THRISSUR FARMER SUCCESSFUL STORY
KERALA SAFFRON CULTIVATION
SAFFRON CULTIVATION IN KERALA
SAFFRON CULTIVATION BY JAMES KAPANI
SAFFRON CULTIVATION IN THRISSUR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.