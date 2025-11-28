അന്നം തരുന്ന കൈകള്... നെല്കൃഷിയെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്ത ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ സ്വന്തം കൗസല്യ
കൃഷിയെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടുക്കിയുടെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ കൗസല്യയുടെ നെൽകൃഷിയാണ്.
ഇടുക്കി: ജില്ലയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും കുടിയേറ്റക്കാരാണ്. പല കാരണങ്ങളാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറി വന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ. അവർക്കിടയിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്ന ഒരു കർഷകയാണ് കൗസല്യ. നെല്കൃഷിയെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്ത ഈ കുടിയേറ്റ കര്ഷക വർഷങ്ങളായി ഇടുക്കിയുടെ പാടശേഖരത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നു.
അരി വിളയുന്ന മരം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയുടെ പാഠപുസ്തകമാണ് കൗസല്യ. ജൈവ കൃഷി രീതിയുടെ പ്രധാന്യവും പാടശേഖരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകര്ന്ന് നല്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കൗസല്യയുടെ നെല്കൃഷിയ്ക്ക് പിന്നിൽ.
കൃഷിയെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടുക്കിയുടെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ കൗസല്യയുടെ നെൽ കൃഷി ഒന്നുമാത്രമാണ്. ആധുനികതയുടെ കടന്നു കയറ്റം പാട ശേഖരങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നെല്കൃഷിയെ ജീവിത താളമാക്കുകയായിരുന്നു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ കൊന്നത്തടിയിലെ ഈ കർഷക.
കൗസല്യയോട് നെല്കൃഷിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല് നൂറ് നാവാണ്. കാരണം കൃഷിയെ അത്രത്തോളം ഇവര് ജീവിതത്തോട് ചേർത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റ കാലം മുതല് ഇന്നോളം നെല് കൃഷി മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാലമത്രയും ഒരു കിലോ അരിപോലും പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ കൗസല്യ പറയുന്നു.
"ഉഴുതു മറിച്ച പാടത്ത് വിത്തിറക്കുന്നത് മുതല് എല്ലാ പരിപാലനവും ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിലവില് നെല്കൃഷിയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തൊഴിലാളി ക്ഷാമം നിലനില്ക്കുമ്പോള് കൊയ്തെടുക്കാന് ആശ്രയം അഥിതി തൊഴിലാളികളാണ്" എന്ന് കൗസല്യ പറയുന്നു.
അമിതമായ ഉത്പാദന ചിലവും മറ്റ് പലവിധ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് നെല് കൃഷി മലയോരത്തിന്റെ മണ്ണില് നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ കൗസല്യയുടെ കൃഷി സഹായിക്കുന്നു. രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ തികച്ചും ജൈവ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയാണ് കൗസല്യയുടെ വിജയം.
കുടിയേറ്റ കാലം മുതലിന്നോളം കൗസല്യ എന്ന കർഷകയുടെ പാടശേഖരം തരിശ് കിടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാലമത്രയും ഒരു കിലോ അരിപോലും കൗസല്യ പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല. 65 സെന്റ് പാടശേഖരമാണ് ഇവര്ക്കുള്ളത്. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും പുറത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതും മിച്ചമുണ്ട്.
ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ നോക്കാതെയുള്ള കൗസല്യയുടെ നെൽ കൃഷി കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും എത്തുന്നതും നിരവധിപേരാണ്. നെല്കൃഷി അന്യം നിന്ന് വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് നെൽകൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി കൗസല്യയെ തേടിയെത്തുന്നത് പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും വിദ്യാർഥികളുമെല്ലാമാണ്.
