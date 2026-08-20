ഇനി കണ്ണവത്തെ ശുദ്ധമായ തേൻ നുണയാം; പാട്യം ബാങ്കിൻ്റെ 'മധുരമുള്ള' പുതിയ സംരംഭം, എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും
വമ്പന് ബ്രാന്ഡുകള് പോലും ശര്ക്കര വെള്ളത്തില് തേന് ചേര്ത്ത് വില്പ്പന നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാതൃകയായി പാട്യം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
Published : August 20, 2026 at 6:41 PM IST
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂരിലെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് സേവനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.. പ്രദേശത്തുകാര്ക്ക് ഏറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ശുദ്ധമായ തേന് എങ്ങിനെ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന ആലോചനയില് നിന്ന് പാട്യം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എത്തിച്ചേര്ന്നത് കര്ഷകരേയും വനവാസികളേയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തേന് നിര്മാണത്തിലാണ്.
ശുദ്ധമായ തേന് എന്നത് ഇക്കാലത്ത് അപൂര്വ്വമാണെന്ന വ്യാപക പരാതികള് നിലനില്ക്കേയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാന് പാട്യം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. വമ്പന് ബ്രാന്ഡുകള് പോലും ശര്ക്കര വെള്ളത്തില് തേന് ചേര്ത്ത് വില്പ്പന നടത്തുന്നതായുള്ള നിരവധി പരാതികള് നാടെമ്പാടും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയര്ന്ന് വന്നത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയായിരുന്നു ബാങ്ക് ഭരണ സമിതി.
വനമേഖലയായ കണ്ണവം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കര്ഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ശുദ്ധമായ തേന് ഉത്പ്പാദിക്കുകയാണ് ഈ സംഘം. വനവാസികളായ ആളുകളെ തേടിപ്പിടിച്ച് ആയിരത്തോളം തേനീച്ചപ്പെട്ടികള് സ്ഥാപിച്ചാണ് ശുദ്ധമായ തേന് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ സഹകരണ ബാങ്ക് കുതിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദത്ത തേനിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളില് അവബോധം വളര്ന്നു വരുന്നത് ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. രുചികരമെന്നതിനു പുറമേ സൗന്ദര്യ വര്ധക പദാര്ഥമായും തേന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാല് തേന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കര്ശന നിയന്ത്രണങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകള് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇത് പലര്ക്കും അറിയില്ല. തേന് ചൂടാക്കാനോ ചൂട് വെളളത്തില് പകര്ന്ന് കഴിക്കാനോ പാടില്ല. നെയ്യും തേനും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ആയുര്വേദം വിലക്കുന്നു. ഈ രീതിയെ വിഷ തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എരിവുള്ള ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം തേന് കഴിക്കരുത്. അതേസമയം മുറിവുകള് വേഗത്തില് ഉണങ്ങാനും ചുമ, ശ്വസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും തേന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
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ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് വൈവിധ്യ വല്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തേന് ഉത്പ്പാദനത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നത് അത്യപൂര്വ്വമാണ്. നബാഡിന്റെ എഐഎഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടരകോടി രൂപ വായ്പയെടുത്താണ് പാട്യം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. സഹകരണ മേഖലക്കു തന്നെ മാതൃകയായി ശാസ്ത്രീയമായി തേന് സംഭരിച്ച് ശുദ്ധമായി കുപ്പികളിലാക്കി വിപണി കണ്ടെത്തി വിജയം കൊയ്യുകയാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകര്.
"ഈ സംരംഭം ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണവ ഭാഗത്താണ്. യൂണിറ്റ് നിർമാണവും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. 17 ജീവനക്കാരാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. വരും മാസങ്ങളിൽ ആദ്യ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തും. എല്ലാ തരം തേനും ശുദ്ധമായി ഓരോരുത്തരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം" എന്ന് ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെവി പ്രേമൻ വ്യക്തമാക്കി.
രുചികരവും പോഷക ഗുണങ്ങള് അടങ്ങിയതുമായ പ്രകൃതി ദത്ത തേനിന് വന് ഡിമാന്ഡാണ് സംസ്ഥാനത്ത്. ഇതിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങള് ഏറെപ്പേര്ക്ക് അറിയില്ലെന്ന് മാത്രം. നിരവധി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ തേന് ഊര്ജ്ജത്തിന്റെ കലവറയാണ്. കൊഴുപ്പ് തീരെ ഇല്ലാത്ത തേനിന് ജീവകം, ബിസി എന്നിവയും പൊട്ടാസ്യം, കാല്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഇരുമ്പ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആന്റി ഓക്സൈഡിന്റെ മികച്ച ഉറവിടം കൂടിയാണ് തേന്.
രോഗ പ്രതിരോധശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പനി, ജലദോഷം തുടങ്ങിയവ വരാതെ സംരക്ഷിക്കാനും തേന് ഉത്തമമാണ്. പ്രകൃതി ദത്ത പ്രീ ബയോട്ടിക് ആയി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന തേന് ഉദരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ വളര്ച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. ദഹനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അസിഡിറ്റി, ദഹനക്കേട്, എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനും തേന് ഉത്തമമാണ്. ചര്മ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ചര്മ്മകാന്തി നിലനിര്ത്താനും തേന് നല്ലതാണ്.
സിദ്ധ ചികിത്സയില് അഞ്ച് വിധം തേനിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി ഡോ സംഗമിത്ര പറയുന്നു. പ്രകൃതി ദത്തമായ ഉത്തമ ടോണിക്കായാണ് സിദ്ധ ചികിത്സയില് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മലകളിലുളള തേനിനെ മലൈ തേന് എന്നും വൃക്ഷകൊമ്പിലുള്ള തേനീച്ചയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തേനിനെ കൊമ്പ് തേന് എന്നും മരപ്പൊത്തില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനെ പൊത്തു തേനെന്നും വീടുകളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനെ മനൈ തേന് എന്നും സിദ്ധയില് പറയുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗുണം ഉണ്ടെന്നും സിദ്ധയില് പരാമര്ശിക്കുന്നു. സിദ്ധ ചികിത്സയില് സിന്ദൂരം, ചൂര്ണ്ണം എന്നിവ തേന് ചേര്ത്ത് സേവിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുളളത്.
ആയുര്വേദത്തില് തേന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഔഷധമാണെന്ന് ഡോ ടിഎം ദിവ്യജ്യോതി പറഞ്ഞു. മാക്ഷികം, ഭ്രാമരം, ക്ഷൗദ്രം, പൗത്തികം എന്നിങ്ങനെ തേനിനെ നാലായി കാണുന്നു. മാക്ഷികം തൈലവര്ണവും ഭ്രാമരം വെള്ള നിറവും ക്ഷൗദ്രം കപില വര്ണവും പൗത്തികം നെയ്യിന്റെ വര്ണവും ഉളളതാണ്.
"മൂന്ന് തരം തേനാണ് നിലവിൽ വിൽക്കുന്നനത്. ശുദ്ധമായ തേൻ, കാട്ടു തേൻ, ചെറു തേൻ തുടങ്ങിയവയാണ് അത്. ഭാവിയിൽ മാർക്കറ്റിങ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ കേരളം മുഴുവനും വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന്" സെക്രട്ടറി ലിജിന് രാജന് പറഞ്ഞു. നാടന് തേന് കിലോ ഗ്രാമിന് 500 രൂപയും കാട്ടു തേനിന് 998 രൂപയും ചെറുതേനിന് കിലോ ഗ്രാമിന് 2400 രൂപയ്ക്കുമാണ് സംഘം വില്ക്കുന്നത്. കൂടാതെ മിക്സഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്, ഹണി ക്രഞ്ച് എന്നിവയും ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ പാട്യം സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മധുരിക്കുന്ന വിജയം കുറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കയാണ്..
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