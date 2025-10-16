കാലത്തിനൊപ്പം സ്മാര്ട്ടായി കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടമ്മമാർ; പണിയെടുത്ത് തഴമ്പിച്ച വിരലുകളില് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറും വഴങ്ങും
Published : October 16, 2025 at 3:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഹരിത കർമ സേനാംഗമായ ബിന്ദുവിനും വിമലയ്ക്കും മൗസ് തൊടാന് പേടിയായിരുന്നു. എഴുപത്തിരണ്ട് വയസുള്ള ലീലയ്ക്ക് കീബോര്ഡില് തൊടാനും പേടി. പണിയെടുത്ത് തഴമ്പിച്ച വിരലുകള് വഴങ്ങാന് പാടായിരുന്നെങ്കിലും പണിപ്പെട്ട് കീബോര്ഡില് അവര് തങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട അക്ഷരങ്ങള് തപ്പിയെടുത്തു. ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ക്ലാസിലെത്തിയത്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഈ കാലത്ത് നമ്മള് പിന്നോട്ട് പോകരുതല്ലോ എന്നാണ് ലീലയും വിമലയും റഷീദയും തങ്കയുമെല്ലാം പറയുന്നത്.
ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അമ്മമാര്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണ് ആക്കാനും അതിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുമൊക്കെ ഞങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് എൻഎസ്എസ് വോളണ്ടിയറായ പാർവതി പറയുന്നു. അമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ സന്തോഷമേയുള്ളൂവെന്നാണ് അനഘ പറയുന്നത്.
''കമ്പ്യൂട്ടറിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങള്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു... ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസിലായത്. ഇതിന് മുൻപും ക്ലാസൊക്കെ കിട്ടി, ഇനിയും പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങോട്ടേയ്ക്ക് വന്നത്,'' ചാത്തമംഗലം സ്വദേശിനി ബിന്ദുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ. പ്രായവും പരിമിതികളും തളർത്താത്ത ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥിനികള് സ്കൂള് മുറ്റത്ത് ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനെത്തിയതാണ്. സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് കുട്ടികള് ഇവരെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റി.
ചാത്തമംഗലം നായർകുഴി സർക്കാർ സ്കൂളിൽ എൻഎസ്എസ് സംഘടിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലനത്തിനെത്തിയതാണ് തൊഴിലുറപ്പ്, കാർഷിക കർമ്മ സേന, കുടുംബശ്രീ എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങൾ. ഇവരെല്ലാം തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കെത്തി ജോലി ചെയ്ത് സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ്.
കൂടെയുള്ളവർ പഠിക്കുമ്പോള് തങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ മൊമെൻ്റ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുകയാണ് മറ്റൊരാള്. ഇവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണ് ഉപയോഗിക്കാനും ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങള് പകർത്താനുമൊക്കെ അറിയാം. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറും പഠിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പറന്നെത്താൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് എൻഎസ്എസ്.
ഉണരൂ... ഉയരൂ... പദ്ധതിയിലൂടെ ചാത്തമംഗലം നായർകുഴി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വൊളണ്ടിയർമാരാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചത്. കുട്ടികള് തന്നെയാണ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ സ്ത്രീകള്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനവും നടത്തുന്നത്. കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം ഇവരും ഉയർന്ന് പറക്കാനുള്ള ചിറകുകളിലെ മാറാലകള് നീക്കിയെടുക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നോ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ലെന്നോ ഒക്കെ കരുതിയ സ്ത്രീകളാണ് കുട്ടികള് നൽകിയ അവസരത്തെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ഇവിടേയ്ക്കെത്തിയത്.
മൗസ് നീക്കിയും സിസ്റ്റം ഓണ് ആക്കിയും പതിയെ പതിയെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് വരുന്നു. പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊടുത്തും കൈകൊട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം ഇവരും കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാറാണ് പതിവെന്നാണ് ഇവരിൽ ചിലർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. പ്രാഥമിക പരിജ്ഞാനം നേടിയ ഇവർക്ക് ഇനി അനായാസം കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
കീബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങള് പതിയെ അടുക്കിവച്ച് പേരുകളെഴുതിയും മൗസ് ഉപയോഗിച്ച സ്ക്രീനിൽ കളറുകള് നിരത്തിയുമൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങള് ഒരോന്നായി പഠിച്ച് വിദ്യാർഥിനികളും സഹപാഠികളുമൊക്കെയായി ഇവർ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചർമാരായും മകളായുമെല്ലാം കുട്ടികള് സംയമനത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികള് മാത്രമല്ല ഉണരൂ... ഉയരൂ... എന്ന ആശയം ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച അധ്യാപകനും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്.
''ഇതിനെക്കുറിച്ച് തീരെ അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങള്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ച് തരുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്'' - സരിത പറയുന്നു. സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ആണ് പരിശീലന കളരി. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാലുവരെ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കും ചാത്തമംഗലത്തെ കാർഷിക കർമ്മ സേനയ്ക്കും, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കും ആണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകള്ക്ക് ഉയരെ... ഉയരെ ഉണർന്ന് പറക്കാനാകട്ടെ.
