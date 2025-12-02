അരവിലെ കിണ്ണത്തപ്പം സൂപ്പര് ഹിറ്റ്; രുചിപ്പെരുമ നേരിട്ടറിയാൻ കടല് കടന്നും ആവശ്യക്കാര് ഏറെ
Published : December 2, 2025 at 5:46 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു
കണ്ണൂര്: കേരളത്തിലൊന്നാകെ മസ്ക ബണ്ണും ഇറാനി ചായയും വൈറലായതോടെ യുവാക്കളെല്ലാം ഇതിന് പിറകെയായി. എന്നാല് കണ്ണൂരില് സ്ഥതി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇരുവേരിയിലെ ജനങ്ങള് 'അരവി'ലെ രുചിയൂറുന്ന പലഹാരങ്ങള്ക്ക് പിറകെയാണ്. അച്ചാറും അച്ചപ്പവുമാണ് മിക്ക വനിതസംഘങ്ങളുടെയും വിഭവങ്ങള്. എന്നാല് ഇരുവേലിയിലെ 'അരവ്' വനിത സംഘം റൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു.
കണ്ണൂരിൻ്റെ തനത് പലഹാരമായ കിണ്ണത്തപ്പത്തിനാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതല്. തനിനാടന് വിഭവങ്ങള് ചേര്ത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന കിണ്ണത്തപ്പം കഴിക്കാന് ഇരുവേലിക്കാര് ഓടിയെത്തും. വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി. അതേസമയം വൈകിയെത്തിയാല് കിണ്ണത്തപിൻ്റെ പൊടി പോലും അവശേഷിക്കില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം. അവര്ക്ക് നിരാശ മാത്രം.
ഇവിടെ കിണ്ണത്തപ്പമാണ് സ്പെഷ്യല് എങ്കിലും കണ്ണൂരുകാരുടെ മറ്റ് സ്പെഷ്യല് ഐറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. ബിണ്ട്യ, അരിയുണ്ട, തരിയുണ്ട, പക്കാവട, തുടങ്ങി വിവിധ തരം പലഹാരങ്ങള് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നു. അടുക്കളയിലെ പാചകത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത് എ.വി. സീമയും ശ്രീജ സജുവുമാണ്. ഇരുവേരി വനിതാ സഹകരണ സംഘം നേതൃത്വം നല്കുന്ന അരവ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് വിവിധ തരം പലഹാരങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
കിണ്ണത്തപ്പത്തിലും പലഹാരങ്ങളിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയാന് വരട്ടെ. നല്ല നാടന് രീതിയില് തയ്യാറാക്കിയ തനിമ വിട്ട് പോകാത്ത കറി പൗഡറുകളും ഇവിടെ ലഭിക്കും. മായം ചേര്ക്കാതെയാണ് ഇവിടെ കറിപൗഡറുകള് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വറ്റല് മുളകും മഞ്ഞളുമൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വെയിലത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കിയാണ് പൊടിക്കുന്നത്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വേളയില് മായം ചേര്ക്കില്ലെന്നാണ് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഷീജ പി.വി പറയുന്നത്. "കല്ല്യാണ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും മറ്റും നമുക്ക് നിരവധി ഓര്ഡറുകള് ലഭിക്കുന്നു. തനത് രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉല്പ്പന്നങ്ങളിലും മായം ചേര്ക്കാറില്ല. പാരമ്പര്യമായ രീതിയിലാണ് കറിപൗഡറുകള് തയ്യാറാക്കുന്നത്," ഷീജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആവശ്യക്കാര്ക്ക് മുന്കൂട്ടിയുള്ള ഓര്ഡര് പ്രകാരവും ഇവിടെ ഒരു വിവിധ പലഹാരങ്ങള് നിര്മിച്ചു നല്കും. പ്രവാസികളിലും അരവിലെ രുചിയുടെ ഫാനാണ്. നാട്ടിലെത്തിയാല് നാല് മണിക്ക് ഇവരും അരവിലെ പലഹാരങ്ങള് വാങ്ങാനായി എത്തും. നാട്ടുകാരും പുറത്തുള്ളവരും കറി പൗഡറുകള്ക്കും അരവുകള്ക്കുമൊപ്പം അപ്പങ്ങള്ക്കും ഓഡറുകള് നല്കി തുടങ്ങി. കടല് കടന്ന് ഗള്ഫ്, യു. കെ., അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും മുംബൈ, ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും ഇവരുടെ പാചക പെരുമ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
അരവ് കേന്ദ്രം
2022 നവംബര് 27 നാണ് അരവ് കേന്ദ്രത്തില് കറി പൗഡര് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സര്ക്കാര് ഗ്രാന്ഡും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ സംഘം ചെലവഴിച്ചുമാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. തുടര്ന്ന് പലഹാരമായി കിണ്ണത്തപ്പവും ബിണ്ട്യയും അരിയുണ്ടയുമൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചത്. സംഘം സെക്രട്ടറി പി.വി. ഷീജയുടെ മനസിലാണ് ഇത്തരമൊരു ഭാവന വിരിഞ്ഞത്.
വൃത്തി മുഖമുദ്രയാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം നാട്ടുകാര്ക്കിടയില് പ്രശസ്തി ആര്ജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോള് വിജയത്തിൻ്റെ കഥ മാത്രമാണ് ഇവര്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. വിഭവങ്ങളുടെ പേരില് പെരുമയും പ്രശസ്തിയും വന്നതോടെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്താനും സംഘം ഒരുങ്ങുകയാണ്. തനിമ വിടാതെ പരിമിത യന്ത്ര സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ഉത്പ്പന്നങ്ങള് നേരിട്ട് മാര്ക്കറ്റില് ഇറക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യല് രഹസ്യകൂട്ട്
അരവിലെ കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ രുചി കഴിച്ചവരാരും മറക്കില്ല. പലരും കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്രെ റെസിപ്പി അറിയാനുള്ള ആകാംശയും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നാല് മണിക്കെത്തുന്നവര് കിണ്ണത്തപ്പം മാത്രമായി ഒതുക്കില്ല. മറ്റ് പലഹാരങ്ങളും കഴിക്കും. എല്ലാവര്ക്കും അറിയാനുള്ള ആകാംഷ മനസിലാക്കിയതോടെ ശ്രീജ സ്പെഷ്യല് റെസിപ്പി പങ്കുവച്ചു.
അരവില് കിണ്ണത്തപ്പത്തിനാണ് ആവശ്യക്കാര് കൂടുതലെന്നും നിരവധി ഓര്ഡറുകള് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാന കുക്ക് ആയ ശ്രീജ സജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഇവിടെ കിണ്ണത്തപ്പം തനത് രീതയില് വിറകടുപ്പിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്" ശ്രീജ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അരി നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം കുതിർക്കാന് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കും. ദോശയ്ക്ക് മാവരക്കുന്ന പരിവത്തിലാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ സമയത്ത് കടലപരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിരാന് വയ്ക്കും. ശര്ക്കര നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കണം. നന്നായി കുറുകിയ ശര്ക്കരയിലേക്ക് തേങ്ങാപാലൊഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കണം. ശേഷം ഉരുളിയിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അരച്ച മാവ് ഇതിലേക്കിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം. രുചി കൂട്ടാനായി നെയ്യും കശുവണ്ടിപരിപ്പും ഏലയ്ക്കയും അതിനു മുകളില് വിതറണം. ഇങ്ങനെയാണ് അരവില് രുചിയൂറുന്ന കിണ്ണത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീജ വിശദീകരിച്ചു.
എന്നാല് കിണ്ണത്തപ്പത്തം തയ്യാറാക്കുന്ന അത്ര ഈസിയല്ല. കുറച്ച് എനര്ജി വേണം. നന്നായി ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാന് കുറച്ച് പണിയെടുക്കണമെന്നാണ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങള് പറയുന്നത്. പാചകം പൂര്ണമായും തൊഴിലാളികളുടെ ചുമലില് വെക്കാന് സംഘം സെക്രട്ടറിയും ജീവനക്കാരും ഒരുക്കമല്ല. കിണ്ണത്തപ്പവും മറ്റും ഇളക്കുന്ന സാഹസിക പ്രവൃത്തിയില് അവരും ഒപ്പം കൂടും.
അരവിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഇനിയും കൂട്ടണമെന്നാണ് വനിതാസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് . ഉല്പ്പന്നങ്ങള് നേരിട്ട് വിപണിയിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഇവര്. കണ്ണൂര്ക്കാര്ക്ക് ഇരുവേലിയിലെ വനിതസംഘത്തെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതേസമയം മറ്റ് വനിതസംഘങ്ങള്ക്കും മാതൃകയാക്കാന് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അരവിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്.
