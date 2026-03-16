സ്വപ്നങ്ങള് നെയ്താല് പോരാ; സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പൊരുതണം, നാടിന് അഭിമാനമായി 'പൈലറ്റ് നിതിന്ഷാ'
സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നാടിന് അഭിമാനമായി നിതിന്ഷാ. പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും കൂടിയതോടെ കൊമേഷ്യല് പൈലറ്റായി സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് ദൃഢ നിശ്ചയത്തിന്റെ വിജയഗാഥ.
Published : March 16, 2026 at 2:20 PM IST
വയനാട്: പത്താം ക്ലാസുകാരനായിരിക്കെ വീടിന് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറത്തി പോകുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു...സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു വെറും ദിവാസ്വപ്നമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം മകന്റെ സ്വപ്നം സഫലമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മാനന്തവാടി എരുമത്തെരുവിലെ ഒരു കുടുംബം.
കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല ഒരു നാടിന് തന്നെ അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് 22കാരനായ നിതിന്ഷാ. ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ നിന്നും പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ നിതിന്ഷാ ഇപ്പോള് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റാണ്. ഉള്ളിലെ ദൃഢ നിശ്ചയവും കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോര്ട്ടും ചേര്ന്നതോടെ ആഗ്രഹത്തിന് ചിറക് വച്ചു.
പ്ലസ്ടു ഉയര്ന്ന മാര്ക്കോടെ പാസായ നിതിന്ഷായോട് കുടുംബത്തിന്റെ ചോദ്യമുയര്ന്നു. ഇനിയെന്ത്? എന്നാല് തൊല്ലൊരു സംശയവുമില്ലാതെ നിതിന്ഷാ മറുപടി പറഞ്ഞു 'എനിക്ക് പൈലറ്റാകണം'. എന്നാല് മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരനായ കണ്ടങ്കില് നിസാറിന് ഇത് തികച്ചും കഠിനമായിരുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല പഠനത്തിന്റെ ഭാരിച്ച ചെലവ് തന്നെ. എന്നാല് മകന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് മുന്നില് തലകുനിക്കാന് ആ പിതാവ് ഒട്ടും ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. മകനില് പ്രതീക്ഷയര്പ്പിച്ച് ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിന്നു.
മകളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അമ്മാവന് പൈലറ്റാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തില് നിന്നും പഠനത്തെ കുറിച്ചും ഫീസിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. 80 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവ് വേറെയും വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാല് അതിനപ്പുറം ചെലവാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി വന്നതെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നടത്തിയ കഠിന പ്രയത്നങ്ങള്ക്കൊടുവില് അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററില് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. ആ വര്ഷം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 20 വിദ്യാര്ഥികള്ക്കാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. അതില് മലയാളിയായ ഏക വിദ്യാര്ഥി നിതിന്ഷാ ആയിരുന്നു.
ഭീമമായ ഫീസും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും പലപ്പോഴും കുടുംബത്തെ വലച്ചു. എന്നാല് അതൊന്നും അറിയിക്കാതെ പിതാവ് മകന് വേണ്ട മുഴുവന് സൗകര്യങ്ങളുമൊരുക്കി. അതിന് കാരണമാകട്ടെ നിതിന്ഷായുടെ പഠനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും സ്ഥിരോത്സാഹവും തന്നെയാണ്.
അതിനിടെ പലരും കുടുംബത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ഇത്രയും ഭീമമായ ഫീസും പഠന ചെലവും സാധാരണക്കാര്ക്ക് താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഈ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും കുടുംബത്തെ തളര്ത്തിയില്ല.
ഇതിനിടെയില് രണ്ട് വര്ഷവും ഏതാനും മാസങ്ങളും നീണ്ട പരിശീലനവും ശേഷം 300 മണിക്കൂറിലധികം വിമാനം പറത്തലുമെല്ലാം വിജയകരമായി നിതിന്ഷാ പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ശേഷം സോളോ, പിപിഎൽ, സിപിഎൽ എന്നീ ഘട്ടങ്ങളും വിജയകരമായി. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് എന്ന ആ സ്വപ്നം നിതിന്ഷാ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.
സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്ന നിതിൻഷായുടെ ഈ നേട്ടം പിന്നാക്ക ജില്ലയായ വയനാടിനും വലിയ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്. സ്വപ്നങ്ങള് നെയ്ത് കൂട്ടാന് മാത്രമുള്ളതല്ല അവയെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാണ്.... നിതിന്ഷായെ പോലെ.
