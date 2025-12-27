മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യാജ ചിത്രം; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സുബ്രഹ്മണ്യനെ നോട്ടീസ് നല്കി വിട്ടയച്ചു
കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ഒന്നിച്ചുള്ള വ്യാജ എഐ നിർമ്മിത ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യനെ നോട്ടീസ് നല്കി വിട്ടയച്ചു. വിഷയം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് അറിയിച്ചു. ചേവായൂർ പൊലീസ് ആണ് സുബ്രഹ്മണ്യനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലെത്തി പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
താൻ പങ്കുവെച്ചത് യഥാർത്ഥ ചിത്രം തന്നെയാണെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോ ആണിത്. അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണിത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് താൻ പങ്കുവെച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് താൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചത്. അതിൽ അപാകത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതോടെ പിൻവലിച്ചു. ഏത് നിയമനടപടിയെയും നേരിടും എന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറും മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നില് ഉപരോധവുമായി എത്തി.
ചേവായൂർ പൊലീസ് ആണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 192 (കലാപമുണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പ്രകോപനം), കേരള പൊലീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 120 (പൊതുജനശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ ഇതേ ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് എതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം സുബ്രഹ്മണ്യന് എതിരായ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡണ്ട് പ്രവീൺകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയാ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന ആരോപണം പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.