ETV Bharat / state

ഹോട്ടലിൽ വാക്കുതർക്കം; കോഴിക്കോട് എസ്‌ഐയ്ക്ക് കുത്തേറ്റു, പ്രതി പിടിയില്‍

ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായ വാക്കു തർക്കത്തിൽ ഇടപ്പെട്ട എസ്ഐക്ക് കുത്തേറ്റു. പ്രതിയെ നാട്ടുക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പിടികൂടി ടൗൺ പൊലീസിന് കൈമാറി....

KOZHIKODE Kozhikode Police SUB INSPECTOR STABBED in kozhikode STABBED
CCTV footage of the incident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഇടപ്പെട്ട എസ്ഐക്ക് കുത്തേറ്റു. കോഴിക്കോട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ആയ ഷാഫിക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 14) വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

കോഴിക്കോട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള റങ്കൂൺ ഹോട്ടലിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് എസ്ഐക്ക് കുത്തേറ്റത്. ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ഷാഫി. ഈ സമയത്ത് ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാൻ എത്തിയ ഈസ്‌റ്റ് ഹിൽ പാറമ്മൽ കൊളപ്പുറത്ത് പ്രമോദ് എന്നയാൾ ഹോട്ടലിലെ സപ്ലെയറുമായി വാക്കുതര്‍ക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഉച്ചത്തിൽ അസഭ്യവർഷം തുടർന്ന പ്രമോദിനോട് ശബ്‌ദം കുറയ്‌ക്കാൻ എസ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എസ്‌ഐയ്ക്ക് കുത്തേൽക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതിനുശേഷം ചായകുടിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഷാഫിയെ പിറകെ ഓടിയെത്തിയ പ്രതിയായ പ്രമോദ് കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരും പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവരും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പ്രമോദ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് എസ്ഐയുടെ വയറിനു കുത്തുകയായിരുന്നു. ഓടിയെത്തിയ പരിസരത്തെ കച്ചവടക്കാരും യാത്രക്കാരും പരിക്കേറ്റ ഷാഫിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

സംഭവ ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രമോദിനെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പിടികൂടി ടൗൺ പൊലീസിന് കൈമാറി. നേരത്തെയും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇപ്പോൾ എസ്ഐയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രമോദ്.

Also Read: എളമക്കരയിലെ പിതാവിൻ്റെയും മകളുടെയും മരണം: കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ദീർഘകാലം; പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

TAGGED:

KOZHIKODE
KOZHIKODE POLICE
SUB INSPECTOR STABBED IN KOZHIKODE
STABBED
SUB INSPECTOR STABBED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.