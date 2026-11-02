മഹാരാജാസ് കോളജിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ: മന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് പ്രതികാര നടപടിയെന്ന് ആക്ഷേപം
കോളജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർപേഴ്സനെയും പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
Published : November 2, 2026 at 7:44 PM IST
എറണാകുളം: മഹാരാജാസ് കോളജിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ കോളജിൻ്റെ നടപടി. കോളജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർപേഴ്സനെയും പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പ്രനീൽ രാജ്, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മിസിരിയ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് അധ്യാപക കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.
കോളജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് വിദ്യാർഥികളുടെ വശത്തുനിന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ നടപടിക്ക് കാരണമായത്.
കോളജിൽ നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു മന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്.
കാലടി സര്വകലാശാലയിലെ പതിനാറ് വിദ്യാര്ഥികളുടെ സസ്പെന്ഷന് നടപടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോളജ് യൂണിയന് ചെയര്പേഴ്സണ് നഫീസത്തുല് മിസ്രിയ രംഗത്തുവരികയും മന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ഉയര്ത്തുകയുമായിരുന്നു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മറുപടി നല്കാമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയാന് എന്താണ് ഇത്ര പേടിയെന്ന് നഫീസത്തുല് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു.
ഇതിനിടെ 'വിദ്യാര്ഥികളെ എന്തിന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു', 'കാലടിയിലെ വിദ്യാര്ഥികളെ നിങ്ങള് മറന്നാലും ഞങ്ങള് മറക്കില്ല', എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയ ബാനറുകള് ഉയര്ത്തി എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് രംഗത്തു വരികയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ മന്ത്രി രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
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എന്നാൽ, മന്ത്രിയോട് ജനാധിപത്യപരമായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾക്കെതിരെ എടുത്ത ഈ നടപടി കേവലം പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെയുള്ളതാണെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും കോളജ് യൂണിയനും ആരോപിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ തുടരുമെന്നും സസ്പെന്ഷന് നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയപരമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എസ് സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞു.
നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവുമാണെന്ന് പ്രനീൽ രാജും മിസിരിയയും വ്യക്തമാക്കി. ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രതികാര നടപടികൾ കൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അധ്യാപക കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ എടുത്ത സസ്പെൻഷൻ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ തീരുമാനം. ഈ സംഭവം ക്യാമ്പസിനുള്ളിലും പുറത്തും വൻ ചർച്ചകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
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