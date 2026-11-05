മുരസ് വിനയായി; തെലങ്കാനയില് കുടുങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥികള് നാട്ടിലെത്തി, സ്കൂളില് വന് സ്വീകരണം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസും നോർക്ക റൂട്ട്സും ഇടപെട്ടാണ് വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്.
Published : November 5, 2026 at 8:26 PM IST
ഇടുക്കി: ആശങ്കയുടെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഒടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തി. കാത്തിരിപ്പിനും പ്രാർഥനകൾക്കും വിരാമമിട്ട് 91 അംഗ വിദ്യാർഥി സംഘമെത്തിയപ്പോൾ മധുരം നൽകി സ്വീകരിക്കാൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂൾ അധികൃതരും ഒന്നിച്ചെത്തി.
ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തെലങ്കാനയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ സെക്കന്തരാബാദിൽ കുടുങ്ങിയ സേനാപതി മാർ ബേസിൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെയും നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെയും അടിയന്തര ഇടപെടലിലൂടെ സ്പെഷൽ കോച്ച് അനുവദിച്ചതോടെയാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ മടക്കയാത്ര സാധ്യമായത്.
കഴിഞ്ഞ 31നാണ് പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന സംഘം ട്രെയിൻ മാർഗം തെലങ്കാനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പഠനയാത്രാ സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടിക്കറ്റ് തുകയും മുൻകൂറായി അടച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തെലങ്കാനയിൽ നാശം വിതച്ചതോടെ വിവിധ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ മടക്കയാത്ര മുടങ്ങി 91 അംഗ സംഘം സെക്കന്തരാബാദിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞതോടെ സ്കൂൾ അധികൃതർ സേനാപതി വേണു എംഎൽഎയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെയും സമീപിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എംഎൽഎ അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നോർക്ക റൂട്ട്സിന് നിർദേശം നൽകി. മടക്ക യാത്രയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം അതുവരെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ താമസ സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.
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തുടർന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് അധികൃതർ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ട്രെയിൻ മാർഗമോ റോഡ് മാർഗമോ മടക്കയാത്ര ഒരുക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും റെയിൽവേ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രയ്ക്കായി സ്പെഷൽ കോച്ച് അനുവദിക്കാൻ റെയിൽവേ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സെക്കന്തരാബാദിൽ നിന്ന് 91 അംഗ സംഘവുമായി സ്പെഷൽ കോച്ച് യാത്ര തിരിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സംഘം വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തി. ദിവസങ്ങളായി ആശങ്കയോടെ കാത്തിരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായി.
സേനാപതി വേണു എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്നാണ് സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. മധുരം നൽകിയും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുമായിരുന്നു വരവേൽപ്പ്. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഡെയ്നി മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ വിദ്യാർഥികളെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ഇടപെട്ട എംഎൽഎയ്ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നോർക്ക റൂട്ട്സിനും നന്ദി അറിയിച്ചു.
ചുഴലിക്കാറ്റ് യാത്രാ പദ്ധതികളെ തകിടം മറിച്ചെങ്കിലും കൃത്യസമയത്തുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടലും വിവിധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏകോപനവുമാണ് 91 പേരുടെ മടക്കയാത്ര യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശങ്കയ്ക്കൊടുവിൽ വിദ്യാർഥികൾ സുരക്ഷിതരായി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് തിരിച്ചെത്തിയതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് സേനാപതി.
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