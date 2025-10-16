പാലക്കാട് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം; പ്രധാന അധ്യാപിക ഉള്പ്പെടെ രണ്ട് പേര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
വിദ്യാര്ഥി ജീവനൊടുക്കിയത് അധ്യാപിക ശാസിച്ചതിനെ തുടര്ന്നെന്ന് ആരോപണം.
Published : October 16, 2025 at 3:33 PM IST
പാലക്കാട്: പല്ലന്ചാത്തന്നൂരില് ഒന്പതാം ക്ലാസുകാരന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില് പ്രധാന അധ്യാപിക ഉള്പ്പെടെ രണ്ടുപേരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. കണ്ണാടി ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഒന്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി അര്ജുന്റെ ആത്മഹത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അധ്യാപകര്ക്കെതിരെ സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നടപടി. ഇതോടെ (ഒക്ടോബർ 16) വിദ്യാര്ഥികള് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു.
കേരള സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (കെഎസ്യു), സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്എഫ്ഐ), അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്ത് (എബിവിപി) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത്.
ഡിവൈ എസ് പി എസ് ഷംസുദ്ദീന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നടന്ന ചര്ച്ചയിലാണ് പ്രധാന അധ്യാപിക യു ലിസി, ക്ലാസ് ടീച്ചര് ആശ എന്നിവരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതായി സ്കൂള് മാനേജര് കെ ആര് കൊച്ചുകൃഷ്ണന് അറിയിച്ചത്.
"ആശ ടീച്ചറെയും ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ലിസിയെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഏതെങ്കിലും വീഴ്ചകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് സംഭവത്തിൽ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സസ്പെൻഷൻ. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സ്കൂളില് നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," മാനേജ്മെന്റ് അംഗം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സ്കൂള് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അടച്ചിടാനാണ് തീരുമാനം.
പതിനാലുകാരനായ അര്ജുനാണ് ജയകൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത്. അധ്യാപിക ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് മനംനൊന്താണ് അര്ജുന് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും ആരോപണം. അധ്യാപികക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും അര്ജുന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധം.
കുട്ടികള് തമ്മില് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് മെസേജ് അയച്ചതില് മോശം വാക്കുകള് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പരാതി ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വിഷയം രക്ഷിതാക്കള് ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചു. എന്നാല് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് ക്ലാസ് ടീച്ചര് കുട്ടികളുടെ മുന്നില് വച്ച് അര്ജുനെയും മറ്റ് വിദ്യാര്ത്ഥികളേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ദിവസവും അര്ജുനെ അധ്യാപിക എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് ശാസിക്കുമെന്നും സഹപാഠികള് പറഞ്ഞു.
ഇന്സ്റ്റഗ്രാം മെസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നര വര്ഷം ജയിലില് കിടത്തുമെന്നും സൈബര് സെല്ലില് പരാതി നല്കുമെന്നും അധ്യാപിക ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി അര്ജുന്റെ കുടുംബവും സഹപാഠികളായ ചില വിദ്യാര്ഥികളും ആരോപിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30 തോടുകൂടിയാണ് വീടനകത്ത് അര്ജുനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുഴൽമന്നം പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.
ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ അയച്ച ചില സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധ്യാപിക ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് അര്ജുന് കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നു. മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്നാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് എഫ് ഐ ആറില് പറയുന്നത്.
"അർജുൻ മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അർജുൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക മാത്രമാണ് അധ്യാപിക ചെയ്തത്. കുടുംബത്തിനുള്ളിലും പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു," പ്രധാനാധ്യാപിക ലിസി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
"രക്ഷാകർതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാന് തിയതി പോലും നിശ്ചിയിച്ചിരുന്നു. അർജുൻ പലപ്പോഴും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു," ലിസി പറഞ്ഞു.
