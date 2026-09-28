ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരീക്ഷാ ഫലം തടഞ്ഞു; വെറ്ററിനറി കോളജിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം
175 വിദ്യാർഥികളുടെ ഒന്നാംവർഷ പരീക്ഷാഫലം ആണ് സർവകലാശാല തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ച ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടച്ചില്ല എന്ന് കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർവകലാശാലയുടെ നടപടി.
Published : September 28, 2026 at 1:32 PM IST
തൃശൂർ: ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടച്ചില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഒന്നാം വർഷ ബി വി എസ് സി (ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി സയൻസ്) വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ ഫലം തടഞ്ഞുവെച്ചതിനെതിരെ മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം. 175 വിദ്യാർഥികളുടെ ഒന്നാംവർഷ പരീക്ഷാഫലം ആണ് സർവകലാശാല തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ച ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടച്ചില്ല എന്ന് കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർവകലാശാലയുടെ നടപടി.
300 രൂപ 400 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഒറ്റയടിക്ക് വെറ്റിനറി സർവകലാശാല വർധിപ്പിച്ചത് 2000 രൂപയാണ്. അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് 24000 രൂപയോളം ഹോസ്റ്റർ ഫീസ് മാത്രം അടക്കേണ്ടി വരും. ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത ഒന്നാം വർഷത്തെ 175 വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലമാണ് സർവകലാശാല തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച വിസി വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഉറച്ചുനിന്നത്. കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മറിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സർവ്വകലാശാലയുടെ നിലപാട്. പരീക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വരെ കോളജിൽ ഉപരോധം തീർക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ തീരുമാനം.
''300 രൂപയായിരുന്നു ആദ്യം ഫീസ്. പിന്നീട് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. ആദ്യ വർഷ വിദ്യാർഥികള് ആദ്യം ഫീസ് അടച്ചു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് ധാരണ വന്നതോടെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ചു. പലരും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് പഠനം തുടരാൻ സാധിക്കില്ല,'' വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.
ആകെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 46 പേരുടെ ഫലം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനാവശ്യ കാരണം ഉന്നയിച്ച് ഫലം തടഞ്ഞുവെച്ച അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. എത്രയും വേഗം പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്തപക്ഷം സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ തീരുമാനം.
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