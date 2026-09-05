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'താങ്കളോട് കാലം പൊറുക്കില്ല സാർ...!' – വിദ്യാർഥികളുടെ ആ കുറിപ്പും, അധ്യാപകന് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരവും- Teachers Day Special

2013ൽ പയ്യോളി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രിയ വിദ്യാർഥികൾ എഴുതിയ കുറിപ്പാണ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അധ്യാപക ദിനത്തിൽ വൈറൽ ആയത്

TEACHERS DAY MEMORY TEACHERS DAY 2026 EMOTIONAL FAREWELL STUDENTS FAREWELL NOTE
സുരേഷ് സാറിനായി കുട്ടികൾ കുറിച്ച വാക്കുകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 4:38 PM IST

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കെ. ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: അറിവിൻ്റെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ അർഥവും പകർന്നുനൽകുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. പാഠപുസ്‌തകത്തിലെ വരികൾക്കപ്പുറം ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാനും, വീഴുമ്പോൾ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും, മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ വെളിച്ചമാകാനും കഴിയുന്ന ചില അധ്യാപകർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഓർമയായി മാറും. കാലം കടന്നുപോയാലും അവരുടെ വാക്കുകളും പുഞ്ചിരിയും സ്നേഹവും വിദ്യാർഥികളുടെ മനസിൽ മായാതെ കിടക്കും.

ഒരു അധ്യാപകനെ വിദ്യാർഥികൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന് ചിലപ്പോൾ വലിയ വാക്കുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എഴുതിവെച്ച ഒരു കുറിപ്പ് മതി. കാലം കടന്നുപോയിട്ടും ആ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സ്നേഹം ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി മാറുമ്പോൾ, അത് അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ അർഥം കൂടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഡോ. പി. സുരേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും തെളിയുന്നത്.

2013ൽ പയ്യോളി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയ കുറിപ്പാണ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അധ്യാപക ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.

TEACHERS DAY MEMORY TEACHERS DAY 2026 EMOTIONAL FAREWELL STUDENTS FAREWELL NOTE
സുരേഷ് സാറിനായി കുട്ടികൾ കുറിച്ച വാക്കുകൾ (ETV Bharat)

“സുരേഷ് സാർ, താങ്കളോട് കാലം പൊറുക്കില്ല...” എന്നായിരുന്നു ആ കുറിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം. ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ എട്ട് വർഷത്തെ സേവനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഓരോ വരിയും.

“സുരേഷ് സാർ, താങ്കളോട് കാലം പൊറുക്കില്ല. ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ എട്ട് വർഷക്കാലം ഈ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയതിന്, പാഠപുസ്‌തകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ മനസുകളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും ഭാവനയുടെയും വിശാലത കാണിച്ചു വഴി തെറ്റിച്ചതിന്, സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന സ്നേഹം ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകിയതിന്. ഒടുവിൽ, ഒന്നും പറയാതെ പറഞ്ഞ്, ഒരു ചിരി സമ്മാനിച്ച് ഞങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ച് കടന്നുപോകുന്നതിന്...” ഈ വരികൾ പറയും ആരായിരുന്നു അവർക്ക് ആ അധ്യാപകനെന്ന്...

അധ്യാപനം വെറുമൊരു ജോലിയല്ല, വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം

അധ്യാപനം വെറുമൊരു ജോലിയല്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള വൈകാരിക ബന്ധമാണെന്നും ഡോ. പി. സുരേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അധ്യാപനം കേവലം പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിലും അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മക ശേഷി പുറത്തെടുക്കുന്നതിലുമാണ് അധ്യാപകരുടെ യഥാർത്ഥ പങ്കെന്നും അദ്ദേഹം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

1996ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ഹൈസ്‌കൂളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് 2005ൽ പി.എസ്.സി വഴി പയ്യോളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം അധ്യാപകനായി നിയമനം ലഭിച്ചു. പയ്യോളിയിൽ എട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം 2013ൽ അത്തോളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചു. സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ വൈകാരികമായ യാത്രയയപ്പ് ഇന്നും ഓർമയിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

TEACHERS DAY MEMORY TEACHERS DAY 2026 EMOTIONAL FAREWELL STUDENTS FAREWELL NOTE
ഡോ. പി. സുരേഷ്‌ (ETV Bharat)

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പയ്യോളി സ്‌കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതിരുന്ന ലൈബ്രറി സജീവമാക്കാൻ സാധിച്ചതും വലിയ നേട്ടമായി അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. പ്രത്യേക മുറി സജ്ജീകരിച്ച് പുസ്‌തകങ്ങൾ വാങ്ങി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദിവസവും വായനയ്ക്കായി നൽകി. ഈ വായനാശീലത്തിലൂടെ വളർന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും പിന്നീട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അധ്യാപകർ, ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, എഴുത്തുകാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരായി മാറി. അന്നത്തെ അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം സ്‌കൂളിൻ്റെ യും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും നിലവാരം ഉയർത്താൻ സഹായിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കും

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോ. പി. സുരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും വർധിച്ചതോടെ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള സർഗ്ഗാത്മകമായ സംവാദങ്ങൾ കുറയുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായും പഠനപരമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന, പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളെ ചേർത്തണയ്ക്കാനാണ് അധ്യാപകർ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“നാം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കും” അധ്യാപക വിദ്യാർഥി ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഡോ. പി. സുരേഷ് പങ്കുവെച്ചത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉള്ളിയേരി സ്വദേശിയായ പി. സുരേഷ് കോഴിക്കോട് ഗവ. ആർട്‌സ്‌ ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എം.എയും എം.ഫിലും പൂർത്തിയാക്കി. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബിരുദവും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സച്ചിദാനന്ദന്‍റെ കവിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന് പി.എച്ച്.ഡി ബിരുദവും നേടി.

‘മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം കുട്ടികൾക്ക്’ (സഹഗ്രന്ഥകർത്താവ്), ‘ഭാവിയുടെ പുസ്തകം’, ‘ആലിലയും നെൽക്കതിരും: സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ’, ‘മലയാളം: ദേശവും സ്വത്വവും’, ‘പുഴയുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കടവ്’, ‘മതം വേണ്ട മനുഷ്യന്‍: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ’, ‘കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്‌ണൻ’, ‘നോക്കി നിൽക്കേ വളർന്ന പൂമരങ്ങൾ’, ‘വെറ്റിലത്തരി പുരണ്ട ഓർമ്മകൾ’, ‘ജനനിബിഡമെങ്കിലും നിശബ്‌ദം’, ‘മറതി’ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.

വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറിലേറെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ രണ്ടര വർഷത്തോളം ‘പാഠപുസ്‌തകം’ എന്ന പംക്തിയും കേരളവിഷനിൽ നാലുവർഷത്തിലേറെ ‘മാധ്യമ ജാലകം’ പരിപാടിയും കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന പാഠപുസ്‌തക നിർമ്മാണ സമിതി അംഗമായിരുന്നു.

TEACHERS DAY MEMORY TEACHERS DAY 2026 EMOTIONAL FAREWELL STUDENTS FAREWELL NOTE
ഡോ. പി. സുരേഷ്‌ (ETV Bharat)

‘പുഴയുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കടവ്’ എന്ന നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പുരസ്‌കാരം (2020), ‘ജനനിബിഡമെങ്കിലും നിശബ്‌ദം ’ എന്ന നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിന് എഴുത്തോല കെ.വി. കാർത്തികേയൻ മാസ്റ്റർ അവാർഡ് (2024), ‘മറതി’ നോവലിന് 2026ലെ കാഫ് ദുബൈ നോവൽ പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടി. 2024ൽ വിരമിച്ച അദ്ദേഹം വിദ്യാരംഗം മാസികയിൽ ‘കവിതാന്തരങ്ങൾ’ എന്ന കവിതാ വിവർത്തന പംക്തി കൈകാര്യം ചെയ്‌തുവരികയാണ്.

വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകും, ക്ലാസ് മുറികൾ മാറും, വിദ്യാർത്ഥികൾ പല വഴികളിലായി പിരിഞ്ഞുപോകും. പക്ഷേ, ഒരു അധ്യാപകൻ പകർന്ന അറിവിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് അദ്ദേഹം നൽകിയ സ്നേഹവും കരുതലും ഓർമ്മകളുമാണ്. പയ്യോളിയിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒരിക്കൽ പതിച്ച ആ വാക്കുകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരം, തൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്നേഹമാണെന്ന സത്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ. പി. സുരേഷിൻ്റെ അധ്യാപക ജീവിതവും ആ കുറിപ്പും ഇന്നും ഒരു തലമുറയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി തുടരുന്നു.

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