വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടി പൊലീസിന് പിന്നാലെ വെളുത്ത കോട്ടുകൾ ധരിച്ച് കുട്ടി ഡോക്ടർമാരും
അടുത്ത ദിവസം കുട്ടി ഡോക്ടർമാർ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങും
Published : February 5, 2026 at 7:34 PM IST
കാസർകോട്: കുട്ടി പൊലീസുകാർക്ക് പിന്നാലെ വെളുത്ത കോട്ടുകൾ ധരിച്ച് കുട്ടി ഡോക്ടർമാരും ഇനി വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തും. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ സഹപാഠികളെ കേൾക്കുകയും പരിഹാര മാർഗം നിര്ദ്ദേശികയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കുട്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ മുഖ്യ ചുമതല.
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, മാനസിക വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം കുട്ടി ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചറിയും. ഇത് അധ്യാപകരെ അറിയിക്കും. പ്രശ്നം ഗുരുതരം ആണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ച് പരിഹാരം കാണും.
എട്ടാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യ കേരളം
കൗമാര ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിലൂടെആണ് പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. രാഷ്ട്രീയ കിഷോർ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം പീയർ എജ്യുക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
'ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും'
'ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും' എന്ന പേരിട്ട പരിശീലനത്തിൽ വളർച്ച, ആരോഗ്യവും ആനന്ദവും, ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്, പ്രജനന ലൈംഗീക ആരോഗ്യം കൗമാരത്തിൽ, അതിക്രമങ്ങളോടുള്ള പ്രതിരോധം, എൻ്റെ അവകാശങ്ങളും അർഹതകളും, ആരോഗ്യവും പരിസരവും തുടങ്ങി
എട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ആണ് പരിശീലനം. അഭിഭാഷകർ, പൊലീസ്, കില പരിശീലകരും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി പങ്കെടുക്കും.
ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി 30,000 ത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നീലേശ്വരം ആരോഗ്യ ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുണ്ട്. അവരുടെ പൂർണ തോതിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൗമാര ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി 12 നോഡൽ അധ്യാപകർ ഇതിനകം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യ കേരളം ആർ ബി എസ് കെ നഴ്സുമാർ ചേർന്നാണ് എട്ടാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരായ 70 വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലന ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന പരിശീലന പരിപാടി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ റെക്കോർഡ് നേടിയ കായിക താരം
ടി. സോന മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി.എ. രാജ്മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പി.കെ. മധു, പി.വി. മഹേഷ് കുമാർ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.എം. തോമസ്, ഹെൽത്ത് നഴ്സ് പി.സുമ, പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ വി. പ്രീത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
തളിരിടട്ടെ
.........
നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൗമാര ആരോഗ്യ പദ്ധതിയായ തളിരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പീയർ എജ്യുക്കേറ്റേഴ്സിന് യൂണിഫോം കോട്ട് നൽകിയത്. ആർ കെ എസ് കെ പദ്ധതി വഴി ബാഗും റഫറൽ ബുക്കുകളും മറ്റും കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തിൽ ആദ്യ ഘട്ടമായി
ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള 12 ഹൈസ്കൂളുകളിൽ വെളുത്ത കോട്ട് ധരിച്ച കുട്ടി ഡോക്ടർമാർ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങും.