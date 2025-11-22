'ക്ലീൻ റോൾ, ക്ലീൻ ഡെമോക്രസി'; ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാന് സാന്ഡ് ആര്ട്ടുമായി വിദ്യാര്ഥികള്
കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് സാൻഡ് ആർട്ട് ഒരുക്കിയത്. മഹത്തായ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ അണിചേരാൻ ഓരോ പൗരനും പ്രചോദനം നൽകാൻ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്.
Published : November 22, 2025 at 8:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം അതാണ് ജനാധിപത്യം. വോട്ടവകാശം ഉള്ള എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം പൂർണതയിൽ എത്തും. നാളെ എന്താവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വിരലാണ്. എന്നാൽ പലരും അത് വേണ്ടവിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാറില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവം.
കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇങ്ങെത്തി. സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം പോലെയല്ല ഇത്തവണത്തേത്. 23 വര്ഷം മുമ്പുണ്ടായ അതേ ആശങ്കകളും ആവേശവുമെല്ലാമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എസ്ഐആര്. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളില് പലതും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളജിലെ ഒരുകൂട്ടം അധ്യാപകരും വിദ്യാര്ഥികളും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയും എസ്ഐആര് അഥവാ തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണെന്ന്. പക്ഷേ പലർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആശങ്കയും മറ്റും വരുന്നത്. എസ്ഐആറിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും മറ്റും അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്ഷൻ എ: സാൻഡ് ആർട്ട്
കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ സാൻഡ് ആർട്ട് തീർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവര് ജനങ്ങളില് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ കോളജിലെ എൻഎസ്എസ് വൊളണ്ടിയർമാരും സാൻഡ് ആർട്ടിൽ വിദഗ്ധരായ റജിന വെസ്റ്റ്ഹിൽ, അമ്പിളി വടകര എന്നിവരുമാണ്. എസ്ഐആർ പുതുക്കി വോട്ട് അവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന അവകാശത്തെ ഊന്നിപിടിച്ച് കൊണ്ടാണ് മണലിൽ ഈ വിസ്മയം തീർത്തത്.
മണലിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക തീർത്ത് അതിന് മുകളിൽ ഇവിഎം മെഷീനും മഷി പുരണ്ട ചൂണ്ട് വിരലും തീര്ത്തു. കടൽ തീരത്തെ നനഞ്ഞ മണൽ ശേഖരിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് സാൻഡ് ആർട്ട് നിർമിച്ചത്. രാവിലെ തുടങ്ങിയ സാൻഡ് ആർട്ടിൻ്റെ നിർമാണം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പൂർത്തിയായത്. സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാൻ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ എത്തിയവർക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ച വിരുന്നാണ് ഇത് നൽകിയത്. ഒപ്പം ബോധവത്കരണവും.
'ക്ലീൻ റോൾ, ക്ലീൻ ഡെമോക്രസി'
കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളജിലെ മുപ്പതോളം എൻഎസ്എസ് വൊളണ്ടിയർമാരാണ് സാൻഡ് ആർട്ട് നിർമിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ക്ലീൻ റോൾ ക്ലീൻ ഡെമോക്രസി എന്ന ആശയമാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എസ്ഐആർ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് വിവിധ സ്കൂളുകളിലെയും കോളജുകളിലെയും എൻഎസ്എസ് വൊളണ്ടിയർമാർ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
2026 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എസ്ഐആർ പരിക്ഷ്കരണം നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ എസ്ഐആർ പുതുക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ലീഡർ അഭിനവ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അത് അവകാശമാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സാൻഡ് ആർട്ടിൽ ഒരു ഇലട്രോണിക്ക് മെഷീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അഭിനവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹത്തായ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ അണിചേരാൻ ഓരോ പൗരനും പ്രചോദനം നൽകാൻ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.
എന്താണ് എസ്ഐആർ
സ്പെഷൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ അഥവാ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം എന്നതിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് എസ്ഐആർ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കാനും ഇരട്ട വോട്ട്, വ്യാജ വോട്ട് എന്നിവ തടയാനും ലക്ഷ്യം വച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. 2002ലാണ് അവസാനമായി ഇത് പരിഷ്കരിച്ചത്. മരിച്ചവര്, താമസം മാറിയവർ, പൗരമാർ അല്ലാത്തവർ, ഒന്നിലധികം തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചവർ തുടങ്ങിയവരെ ഒഴിവാക്കി യോഗ്യരായ എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം.
Also Read: 'ഒരു വട്ടം കൂടി' ഓർമകളുണർത്തി നെല്ലിക്ക വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം; നാലിലാംകണ്ടം യുപി സ്കൂളിൻ്റെ 22 വർഷമായുള്ള ആഘോഷം