പണിമുടക്കിലും ആനവണ്ടിയെ മറന്നില്ല ; കോളജിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാരനെ കുട്ടപ്പനാക്കി വിദ്യാർഥികൾ, പ്രശംസിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയ
പണിമുടക്ക് ദിനത്തില് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കഴുകുന്ന വീഡിയോ വൈറല്. പ്രശംസിച്ചും കൈയ്യടിച്ചും സോഷ്യല് മീഡിയ, താരങ്ങളായി വിദ്യാര്ഥികളും ജീവനക്കാരും.
Published : February 13, 2026 at 8:24 PM IST
കാസർകോട്: പണിമുടക്ക് ദിനത്തില് കയ്യടികള് വാരിക്കൂട്ടി ആനവണ്ടി കഴുകുന്ന വീഡിയോ. ഭാരത് ബന്ദില് സംസ്ഥാനം നിശ്ചലമായിരുന്നെങ്കിലും കാസര്കോടിൻ്റെ മലയോര മേഖല കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഏക ആശ്രയമായ ആനവണ്ടി കഴുകുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഇവര്. കോളജിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാരനെ കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കാന് വിദ്യാർഥികളും ഒപ്പം കൂടിയതോടെ സംഭവം വൈറലായി.
കെഎസ്ആർടിസി കഴുകുന്ന വീഡിയോ ജീവനക്കാര് പങ്കുവച്ചതോടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിന്നത്. പണിമുടക്ക് ആയതോടെ ജീവനക്കാരും വിദ്യാര്ഥികളും വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല് എന്നും കാണുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാന് അവര് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
എളേരിത്തട്ട് ഗവ. കോളജ് വിദ്യാർഥികളും കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുമാണ് വണ്ടി പുതു പുത്തനാക്കിയത്. എളേരി-മംഗളൂരു റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന കാസർകോട് ഡിപ്പോയിലെ ബസാണിത്. എന്നും സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇ.കെ.നായനാർ മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളജിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് ബസ് നിർത്തിയിടുന്നത്. കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഈ ബസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയോര നിവാസികളുടെ ആശ്രയമായ ഈ ബസ് നാട്ടുകാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ജോമോൻ, സജിത്ത്, സുനിൽ എന്നീ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരും വിദ്യാർഥികളും ചേർന്നാണ് വണ്ടി കഴുകി പുത്തനാക്കിയത്. ഈ ബസിലെ ജീവനക്കാരും സ്ഥിരം യാത്രക്കാരും ഉള്ള വാട്സാപ് കുട്ടായ്മ വർഷങ്ങളായി സജീവമാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് പണിമുടക്ക് ദിവസം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആനവണ്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്.
രാവിലെ ആനവണ്ടി കഴുകാന് ജീവനക്കാര് തുടങ്ങിയതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും തയ്യാറായി രംഗത്ത് വരുകയായിരുന്നു. പൈപ്പില് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും അടിഭാഗം ഉള്പ്പെടെ നന്നായി തേച്ച് വൃത്തിയാക്കാനും വിദ്യാര്ഥികള് മത്സരിച്ച് കൂടെ നിന്നു. ഇതോടെ എല്ലാവരും വളരെ ആനന്ദത്തോടെയാണ് ആനവണ്ടി കഴുകിയത്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വണ്ടി കഴുകുന്ന വീഡിയോ വിദ്യാര്ഥികള് ഫോണില് പകര്ത്തുകയും ചെയ്തു.
സര്വീസ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയില് ബസ് നിര്ത്തിയിടുമ്പോള് ബോഡിയും ഗ്ലാസും മാത്രമാണ് സാധാരണ കഴുകാറുള്ളതെന്ന് ജീവനക്കാര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് സമയം കിട്ടുമ്പോള് മുഴുവനായും കഴുകാറുണ്ട്.
"പണിമുടക്ക് ദിവസം ബസിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉള്പ്പെടെ മുഴുവൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. വിദ്യാര്ഥികളും ഒപ്പം കൂടിയതോടെ പണി ഈസിയായി. പൈപ്പില് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബസ് കഴുകാനും സോപ്പ് വെള്ളത്തില് വൃത്തിയാക്കാനും അടിഭാഗം കഴുകാനും വിദ്യാര്ഥികള് ചുറുചുറുക്കോടെ മുന്നിട്ട് നിന്നു. എല്ലാവരും കൂടിയതോടെ ഉത്സവ പ്രതീതിയായിരുന്നു. " ബസ് ജീവനക്കാരൻ സുനിൽ പറഞ്ഞു.
മലയോരത്ത് നിന്ന് കാസർകോട് വരെ പോകുന്ന ബസാണിത്. മലയോര മേഖലയിലെ ആളുകള് ജോലിക്ക് പോകാനും സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനും വിദ്യാര്ഥികള് സ്കൂളില് പോകാനും ഈ ബസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. മലയോരത്ത് നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ കാസർകോട് വരെ പോകുന്ന സ്ഥിരം യാത്രക്കാരും ഉണ്ട്. മലയോര കാഴ്ചകള് ആസ്വദിച്ചുള്ള യാത്ര കുറച്ച് ആനന്ദകരമാക്കാന് ഇവർക്കുവേണ്ടി പാട്ട് സംവിധാനം ഒരിക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുത്തൻ ബസിലാണ് യാത്രക്കാർ ചെയ്തത്. ഈ ആനവണ്ടി നമ്മുടേത് കൂടി ആണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
Also Read:പ്രഭാവതി അമ്മ എഫക്റ്റ്; സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി, ആദരിച്ച് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്