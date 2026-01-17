ഇത് വേദനയെ തോല്പ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാര്ഢ്യം; മനസലിഞ്ഞ് മന്ത്രി, സിയ വീട്ടിലിരുന്ന് കലോത്സവത്തില് മത്സരിക്കും
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓണ്ലൈനായി സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തില് പങ്കെടുത്ത് വിദ്യാര്ഥി. കണ്ണൂരില് നിന്നുള്ള സിയാ ഫാത്തിമയാണ് ഓണ്ലൈനിലൂടെ മത്സരിക്കുന്നത്. വാസ്കുലൈറ്റിസ് ബാധിതയായ സിയയ്ക്ക് നേരിട്ടെത്താന് സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സൗകര്യമൊരുക്കിയത്.
കാസർകോട്: സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലെ അറബിക് പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇന്ന് തൃശൂർ സിഎംഎസ്എച്ച്എസ്എസിൽ മത്സരം നടക്കുന്ന അതേസമയം ഒരാള് മാത്രം പടന്നയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കും. കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മത്സരാർഥി ഓൺലൈൻ ആയി മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത്.
വാസ്കുലൈറ്റിസ് രോഗ ബാധിതയായ പടന്ന വികെപി കെഎച്ച് എംഎംആർ വിഎച്ച്എസ്എസിലെ സിയ ഫാത്തിമയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന പോസ്റ്റർ രചനയിൽ പങ്കെടുക്കുക. രാവിലെ 11 മണി മുതലാണ് മത്സരം. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് സിയ മത്സരിക്കുക.
വേദനയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം
മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സിയയ്ക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെയാണ് അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാര്ഗമുണ്ടോയെന്ന് ആലോചിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കൊരു കത്തെഴുതിയാലോയെന്ന ചിന്ത വന്നത്. അങ്ങനെ കേരള അറബിക് മുൻഷീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഖേന ഡിജിഇക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിക്കും സിയ നിവേദനം നല്കി.
"എൻ്റെ ശരീരം രോഗം കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ശമനം മരണമായാൽ എന്ന് വരെ ഞാൻ ഉമ്മയോടുപറയും. എന്നാലും പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമോയെന്നും?" ശരീരം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിലും സിയ മന്ത്രിക്ക് നല്കിയ നിവേദനത്തില് ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ ഉടനടി മന്ത്രി നടപടിയുമെടുത്തു. സിയയുടെ ആഗ്രഹ പൂര്ത്തീകരണത്തിന് ഓണ്ലൈനായി മത്സരിക്കാനും അവസരമൊരുക്കി.
പടന്ന വികെപികെഎച്ച്എംഎംആർവിഎച്ച്എസ്എസിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളിലൊരാളാണ് സിയ. 'വാസ്കുലൈറ്റിസ്' എന്ന ഗുരുതര രോഗത്തോട് പോരാടുമ്പോഴും ശരീരം കാർന്ന് തിന്നുന്ന വേദനയിലും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അറബിക് പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ വലിയ ആഗ്രഹം നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം എന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കർശന നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ തൃശൂരിലെ വേദിയിലെത്തി മത്സരിക്കാൻ സിയയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഓൺലൈനായി മത്സരം നിരീക്ഷിക്കുകയും മൂല്യനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യും. രോഗപീഡകൾക്കിടയിലും കലയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന സിയ ഫാത്തിമയുടെ അതിജീവന പോരാട്ടത്തിന് ഇതൊരു കൈത്താങ്ങാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും വേഗത്തിലുള്ള രോഗശമനവും നേരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് വാസ്കുലൈറ്റിസ്?
രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വീക്കമാണ് വാസ്കുലൈറ്റിസ്. ഇത് ധമനികളെയും സിരകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിലേക്കും കോശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സാധാരണ രക്തപ്രവാഹത്തെ ഇത് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.
