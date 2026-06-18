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വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാതിരുന്ന സംഭവം; കണ്ടക്‌ടറുടെ ലൈസസ്‌ൻസ് സ്‌സ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു

തൃസൂരിൽ വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാതിരുന്ന സംഭവത്തിൽ കണ്ടക്‌ടറുടെ ലൈസൻസ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെയാണ് നടപടി.

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വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാതിരുന്ന സംഭവം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 5:45 PM IST

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തൃശൂർ: വടക്കഞ്ചേരിയിൽ സ്വകാര്യ ബസിൽ വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാതിരുന്ന സംഭവത്തിൽ കണ്ടക്‌ടർ രാംദാസിൻ്റെ ലൈസൻസ് സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ലൈസൻസ് സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌തത്. കണ്ടക്‌ടർക്ക് ബോധവത്‌കരണം നൽകാനും മോട്ടോർ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കാഞ്ചേരി ബസ് സ്‌റ്റാൻ്റിലാണ് വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാൻ കണ്ടക്‌ടർ വിസമ്മതിച്ച സംഭവമുണ്ടായത്. കുട്ടികൾ കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കണ്ടക്‌ടർ ബസിൽ കയറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറാലയതോടെയാണ് നടപടി.

സ്‌പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വന്ന കുട്ടികൾ ബസിൽ കയറാനായി വരി നിൽക്കുകയും പിന്നീട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം കയറ്റിയ കണ്ടക്‌ടർ ഒരുപാട് പേരെ കയറ്റുന്നത് നടക്കില്ലെന്ന് പറയുകയും ബസ് എടുത്ത് പോവുകയുമായിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാതിരുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

അതേസമയം ബസിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ സംഭവത്തിൽ നടപടി എടുക്കരുതെന്ന് പരഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നും നല്ല പരിഗണനയോടെ യാത്ര ചെയ്‌ണമെന്നും മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അല്ലാതെ ബസ് ജീവനക്കാരോട് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താത്‌പര്യമില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.

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പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യർഥികൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ എത്രയും വേഗം എത്തണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം. കഷസെഷൻ ടിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം കണ്ടക്‌ടർമാർക്കും വിദ്യാർഥികളോട് വേർതിരിവ് ഉണ്ട്. ഈ വേർതിരിവ് ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന പരിഗണന പോലെ തങ്ങൾക്കും നൽകി സമാധനത്തോടെ വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്ന് മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ഉള്ളുവെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.

പലപ്പോഴും സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്‌നമാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ബസ് ജീവനക്കാരുടെ അവഗണന. ബസിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾ കൺസെഷൻ ടിക്കറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം കണ്ടക്‌ടർമാരും അനുവദിക്കാറില്ല.

സംസ്ഥാനത്ത് വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാപദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള പ്രതിഷേധച്ചുവടുവയ്പ്പാണ് വിദ്യാർഥികളോടുള്ള ഈ കടുംപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. നേരം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലെത്താനുള്ള സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ശ്രമത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളെന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ ഉയരുകയാണ്.

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TAGGED:

STUDENTS TRAVEL ISSUE KERALA
THRISSUR PRIVATE BUS ISSUE
CONDUCTOR LISCENSE SUSPENDED
STUDENTS DENIES ENTRY IN BUS
PRIVATE BUS CONDUCTOR ISSUE

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