പാലക്കാട് വീടിനുള്ളിൽ വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
നഗരിപ്പുറം വിൻഡോസ് വീട്ടിൽ സരയു (22) ആണ് മരിച്ചത്. കേസെടുത്ത് മങ്കര പൊലീസ്.
Published : October 24, 2026 at 8:05 PM IST
പാലക്കാട്: മണ്ണൂർ നഗരിപ്പുറത്ത് വിദ്യാർഥിനിയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നഗരിപ്പുറം വിൻഡോസ് വീട്ടിൽ സരയു (22) ആണ് മരിച്ചത്. മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ മങ്കര പൊലീസ് കേസെടുത്ത് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെ വീടിനുള്ളിൽ കിടപ്പുമറിയിലാണ് ജനലിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ സരയുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ പത്തിരിപ്പാലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അധ്യാപക ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് സരയു. സരയുവിൻ്റെ മൃതദേഹം നിലവിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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