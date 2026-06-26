വടി ഒടിയുന്നതുവരെ മർദനം; ക്രൂരത വിവരിച്ച് വിദ്യാർഥിയും അമ്മയും
ഇടുക്കി അണക്കര സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസുകാരന് ക്രൂരമർദനം. ക്ലാസിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ വിട്ടുവീഴ്ചല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് പിഞ്ചുകുട്ടിയോട് കാട്ടിയത്
Published : June 26, 2026 at 8:40 PM IST
ഇടുക്കി: "അവൻ വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് താങ്ങാനായില്ല..." - ഇടുക്കി അണക്കര സ്കൂളിൽ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയായ ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും മനസാക്ഷിയെ ഉലയ്ക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ വിട്ടുവീഴ്ചല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് പിഞ്ചുകുട്ടിയോട് കാട്ടിയത്. വടി ഒടിയുന്നതുവരെ അടിച്ചും മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയും അധ്യാപകൻ ക്രൂരത കാട്ടിയപ്പോൾ തകർന്നത് വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ്. സംഭവത്തിൽ വണ്ടൻമേട് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാലയത്തെ ഒന്നടങ്കം നാണിപ്പിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. സ്കൂളിലെ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകനായ ശിവകുമാർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വച്ച് ക്രൂരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചൂരൽ വടി ഒടിയുന്നതുവരെ അധ്യാപകൻ തന്നെ അടിച്ചുവെന്ന് മർദനമേറ്റ കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ, കുട്ടിയെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ മുട്ടിൽ നിർത്തിച്ച ശേഷം കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയതായും കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
"മകൻ വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് താങ്ങാനായില്ല. അത്രമേൽ ക്രൂരമായാണ് അവൻ മർദിക്കപ്പെട്ടത്" കുട്ടിയുടെ അമ്മ കണ്ണീരോടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. മർദനമേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ പരിക്കുകൾ കണ്ട ഡോക്ടർ സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വണ്ടൻമേട് പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി കുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് അധ്യാപകൻ; 'രണ്ടടി മാത്രമാണ് നൽകിയത്'
അതേസമയം, തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരമർദന ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടാണ് അധ്യാപകൻ ശിവകുമാറിന്റേത്. ക്ലാസ്സിൽ വച്ച് അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയ കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് അധ്യാപകൻ്റെ വിശദീകരണം.
അധ്യാപകൻ്റെ വാദം: ക്ലാസിൽ അനാവശ്യമായി ഓടിനടന്ന കുട്ടിയോട് അടങ്ങിയിരിക്കാനും പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാനും താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതിന് തയ്യാറാകാതെ കുട്ടി തന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ്സ് മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായി കുട്ടിയെ തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിന് താഴെ ചൂരൽകൊണ്ട് രണ്ടടി നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും, മറ്റ് രീതിയിലുള്ള യാതൊരുവിധ മർദനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അന്വേഷണവുമായി അധികൃതർ
സംഭവം വിവാദമായതോടെ സ്കൂൾ അധികൃതരും പിടിഎ കമ്മിറ്റിയും വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകൻ്റെ വാദങ്ങളും കുട്ടിയുടെ പരാതിയും തമ്മിൽ വലിയ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതിനാൽ വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.
സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പിടിഎ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തും. കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന. വണ്ടൻമേട് പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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