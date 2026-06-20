89 മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല; വന്യജീവി അക്രമണത്തിനെതിരെ വയനാടൻ ജനത
പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കപ്പുറം ശാസ്ത്രീയവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് തിരുനെല്ലിയിലെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
Published : June 20, 2026 at 3:00 PM IST
വയനാട്: നാലര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ 89 മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിനാശവും സംഭവിച്ചു. വന്യമൃഗ ശല്യത്തിൻ്റെ ദുരിതം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ വയനാട് തിരുനെല്ലിയിൽ, നിലവിലെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ പാളുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
വന്യമൃഗങ്ങളുടെ നിരന്തര ആക്രമണത്തിൽ ഭീതിയിലാണ് തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടിക്കുളം പുളിമൂട് കുന്നിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച രാജുവിനെ ഉൾപ്പെടെ നാലര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ 89 പേരാണ് തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പുറമെ 146 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും 66 വാഹനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏകദേശം 200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 65 ശതമാനത്തോളം വനഭൂമിയാണ്. ഇതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും തേക്ക്, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തോട്ടങ്ങളുമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് അവയെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ഫെൻസിംഗ് പദ്ധതികൾ പോലും ഫലപ്രദമായില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിമർശനം. നിലവിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിതവുമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് വന്യമൃഗ പ്രതിരോധ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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വയനാട് ജില്ലയിലെ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിരവധി മരണങ്ങളാണ് വന്യജീവി അക്രമണംമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കൃഷിനാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചതും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആണ്. ഏകദേശം 150 ഓളം ആളുകൾക്ക് വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വയനാട്ടിൽ ആണ് 66 വാഹനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ പോകുകയാണ്. നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പച്ചക്കറികളും കൃഷിചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഇപ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടതിന് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. വന്യമൃഗ പ്രതിരോധ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി സി ജോസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വന്യമൃഗ ശല്യം ഇനി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല, ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ഉപജീവനവും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കപ്പുറം ശാസ്ത്രീയവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് തിരുനെല്ലിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന നടപടികൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് വനാതിർത്തിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ.
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