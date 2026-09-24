കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമപ്രകാരം നിര്ദേശിച്ചാല് മാത്രമേ ഞായറാഴ്ച ബാങ്ക് പ്രവര്ത്തിക്കൂവെന്ന് ന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശം നിയമപരമായ നിർദേശം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അനുസരിക്കാനാകുയെന്ന്
ആഴ്ചയിൽ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ അഞ്ചാക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് യൂണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് 28, 29, 30 തീയതികളിൽ അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്
Published : September 24, 2026 at 5:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള അഖിലേന്ത്യ ബാങ്ക് പണിമുടക്കിനിടെ ഞായറാഴ്ച ബാങ്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശം നിയമപരമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അനുസരിക്കാനാകുയെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ. പണിമുടക്ക് പൊളിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സമരം ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും യൂണിയൻ കൺവീനർ ബി രാംപ്രകാശ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ആഴ്ചയിൽ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ അഞ്ചാക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് യൂണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് 28, 29, 30 തീയതികളിൽ അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്.ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമാക്കണമെന്ന് 12 വർഷം മുൻപ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2015 ൽ ഒപ്പുവച്ച ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഐബിഐയും സർക്കാരും ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
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അതനുസരിച്ച്, എല്ലാ മാസത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകൾ അവധി ദിവസങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മറ്റ് ശനിയാഴ്ച കൾ പകുതി ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിന് പകരം പൂർണ്ണ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും അവധി ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം യഥാസമയം പരിഗണിക്കുമെന്ന് അന്ന് ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു.
2020 ൽ ഒപ്പു വെച്ച 11ാമത് ബൈപാർട്ടൈറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് / എട്ടാമത് ഓഫീസേഴ്സ് വേജ്നോട്ട് ചർച്ചകളിൽ, ശേഷിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച്ചകളും അവധി ദിവസങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് ശക്തമായി മുന്നോട്ടുവച്ചു. ആവശ്യം പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് യൂണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് പ്രക്ഷോഭം തുടർന്നു.
തുടർന്നു നടന്ന നിരവധി ചർച്ചകളിലുടെ 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ദിനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം നാലുവരെ പണമിടപാടുകളും വൈകുന്നേരം 4.30 വരെ പണരഹിത ഇടപാടുകളും നടത്തുന്നതിലൂടെ മൊത്തം പ്രവൃത്തി സമയം പ്രതിദിനം 40 മിനിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായി. ഇത് ഐബിഎ ധന മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചെന്നും ആവശ്യം നടപ്പാക്കപ്പെടുമെന്നും അറിയിച്ചെങ്കിലും വർഷം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒരു അറിയിപ്പും ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ചർച്ചയിലും പരിഹാരം അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
ഓരോ പണിമുടക്കിനും യുഎഫ്ബിയു ആഹ്വാനം നൽകുമ്പോൾ വിഷയം പരിഗണനയിലാണെന്ന് പറയുകയും സർക്കാർതലത്തിൽ പിന്നീട് അതു മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിയൻ ജനുവരി 27നു ഒരുദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് നടത്തി. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പണിമുടക്കിനു ശേഷവും തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും ഉറപ്പു കിട്ടിയാൽ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് നേതൃത്വം സെൻട്രൽ ലേബർ കമ്മിഷണരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘടനാ നേതാക്കളായ ബി രാം പ്രകാശ്, ശ്രീനാഥ് ഇന്ദുചൂഢൻ, ഗിരീശൻ വാകേരി, ജെറിൻ കെ ജോൺ, പ്രവീൺ, കിരൺ എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി.
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