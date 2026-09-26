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'ഓപ്പറേഷൻ മഖ്‌ന'; ആറളത്ത് ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടാനകളെ പിടികൂടാന്‍ ദൗത്യം ആരംഭിച്ച് വനംവകുപ്പ്

ആറളം ഫാം, പുനരധിവാസ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന കാട്ടാനകളെ പിടികൂടാനൊരുങ്ങി വനംവകുപ്പ്. നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.

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Wild Elephant (AP)
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By PTI

Published : September 26, 2026 at 11:23 AM IST

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കണ്ണൂർ: ആറളം ഫാമിലെ ജനവാസമേഖലകളിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനയെ പിടികൂടാൻ പുതിയ ദൗത്യം ആരംഭിച്ച് വനംവകുപ്പ്. ആറളം ഫാമിലും പുനരധിവാസ മേഖലകളിലും തുടർച്ചയായി ഇറങ്ങുകയും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാട്ടാനയെ പിടികൂടാന്‍ 'ഓപ്പറേഷൻ മഖ്‌ന' എന്ന പേരിൽ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചതായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ആനയെ പിടികൂടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ നടപടി. ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 'വിക്രം', 'ഭരത്' എന്നീ രണ്ട് കുങ്കി ആനകളെ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി ആറളം ഫാമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് 'ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ' എന്ന മറ്റൊരു കുങ്കി ആനയെ കൂടി എത്തിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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ഓപ്പറേഷൻ മഖ്‌ന വ്യക്തമാക്കി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

നിരന്തരം ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന 'കെഎം-1' (കണ്ണൂർ മഖ്‌ന-1) കൊമ്പുകളില്ലാത്ത ആൺ ആന ആറളം ഫാം, പുനരധിവാസ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരാളുടെ മരണത്തിനും ആളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആറളം നിവാസികൾക്ക് ഏറെക്കാലമായി ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആന പലപ്പോഴും ജനവാസമേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി കൃഷിയും ഷെഡുകളും നശിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ആനയെ പിടികൂടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ മഖ്‌ന' എന്ന പേരിൽ ദൗത്യം ആരംഭിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. രണ്ട് കുങ്കി ആനകളെയും നിലവിൽ ചീങ്ങണ്ണിപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ജനവാസമേഖലകളിൽ നിന്ന് അകലെ കാടിനുള്ളിൽ അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയ KM-1-നെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വനംവകുപ്പിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ആനയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തിരച്ചിലിൽ സഹായിക്കാനായി കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശനിയാഴ്‌ച ആറളത്ത് എത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ആനയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ ജനവാസമേഖലയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് തുരത്തുകയും, തുടർന്ന് മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ആനകളെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ മൂന്ന് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരെയും ഈ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ മയക്കുവെടി വെച്ചുള്ള ദൗത്യം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി വ്യാപകമായ കൃഷിനാശവും സ്വത്ത് വകകൾക്ക് കേടുപാടുകളും വരുത്തുന്ന ഈ ആന മനുഷ്യജീവന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പുലർച്ചെ പെട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന വനംവകുപ്പിന്റെ ആർ.ആർ.ടി (RRT) ജീപ്പ് ഈ ആന കുത്തിമറിച്ചിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

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TAGGED:

ELEPHANT RESCUE OPERATION
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ARALAM ELEPHANT LATEST UPDATE
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