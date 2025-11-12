ശത്രു സംഹാരത്തിനെത്തുന്നവർ ആദ്യം നിഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നായയെ; പൊറുതിമുട്ടി അയ്മനം നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തർ
കേള്ക്കുമ്പോള് തമാശയായോ ചിരിയായോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ കാര്യം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. നായകളെ പേടിച്ച് ദർശനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഭക്തർക്ക്.
കോട്ടയം: ശത്രു സംഹാരത്തിനായി ഉടലെടുത്ത ഉഗ്രമൂർത്തി... പ്രഹ്ലാദൻ്റെ വിളികേട്ട നിമിഷം തന്നെ തൂണ് പിളർന്ന് ഭക്തനെ കാത്തു രക്ഷിച്ച നരസിംഹമൂർത്തി. കേരളത്തിലെ നരസിംഹമൂർത്തീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് അയ്മനം നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. എന്നാൽ ശത്രുസംഹാരത്തിനായി ഇവിടെയെത്തുന്ന ഭക്തർ ആദ്യം നിഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പ്രധാന ശത്രുവായ നായയെയാണ്. ഇതൊരു ആചാരമൊന്നുമല്ല. മറിച്ച് ഇവിടേക്കെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ ഗതികേടാണ്.
കോട്ടയം അയ്മനം നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അടക്കിവാഴുന്ന തെരുവുനായകളെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. കേള്ക്കുമ്പോള് തമാശയായോ ചിരിയായോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ കാര്യം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. നായകളെ പേടിച്ച് ദർശനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഭക്തർക്ക്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെങ്ങാനും കാലുകുത്തിയാൽ കടി ഉറപ്പാണ്.
ക്ഷേത്രവും ചുറ്റുമതിലിനോട് ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് കെട്ടിടവുമെല്ലാം തെരുവുനായകള് അടക്കി വാഴുകയാണ്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ആളുകൾക്ക് കടിയേൽക്കുന്നത് സ്ഥിരം സംഭവമാണെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികള് പറയുന്നത്. ഈയടുത്താണ് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനെ പട്ടികള് കടിച്ച് കീറിയതെന്ന് ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു.
''പട്ടി ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്താണ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനെ പട്ടി ആക്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു സുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. നായ ശല്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്'' - ക്ഷേത്രം ഉപദേശക സമിതി അംഗം സുമോൻ പിഎസ് പറയുന്നു.
പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലടക്കം വിഷയം അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. ദിവസവും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന അയ്മനം നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ട് നിറയെ നായകളാണ്. തെരുവുനായകളുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ബോർഡ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിലിന് വെളിയിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണിവിടെയെന്നാണ് നാട്ടുകാരും ഭാരവാഹികളും പറയുന്നത്.
കുടയംപടി അയ്മനം റോഡിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും തെരുവുനായകൾ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ ഇവ പലപ്പോഴും കുരച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞെത്താറുണ്ട്. റോഡിലെ വളവിൽ കുറുകെ ചാടുന്ന നായ്ക്കളെ ഇടിച്ച ശേഷം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയ സംഭവങ്ങളും നിരവധിയാണ്.
ഈ ഭാഗത്തെ മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 100 കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവനും തെരുവുനായ ഭീഷണിയിലാണ്. തെരുവ് നായ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയ്മനത്തെ തെരുവുനായ്ക്കളെ തുരത്താൻ സർക്കാരോ പഞ്ചായത്തോ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
