ETV Bharat / state

നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കീറി കൊന്ന ശിലുവമ്മയുടെ ഓര്‍മകള്‍ക്ക് 9 വര്‍ഷം; പുല്ലുവിളയില്‍ തെരുവുനായ തന്നെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം

തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 9 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ശിലുവമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ട കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്പകരമാന്‍ തുറയിലൂടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യാത്ര

PULUVILA STRAY DOG SHILUVAMMA KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കീറി കൊന്ന ശിലുവമ്മയുടെ ഓര്‍മകള്‍ക്ക് 9 വര്‍ഷം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുവിളയിലെ ചെമ്പകരാമന്‍ തുറയ്ക്ക് ഇന്നും തീരാവേദനയാണ് ശിലുവമ്മ. 2016 ആഗസ്റ്റ് 19 ലെ ഒരു രാത്രി വീട്ടില്‍ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള കടല്‍ തീരത്തേക്കിറങ്ങിയതായിരുന്നു 65 വയസുള്ള ആ അമ്മ. പക്ഷേ ചെന്നു പെട്ടത് കൊലയാളികളായ തെരുവു നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക്.

ആക്രമണകാരികളായ ആ കൊലയാളി നായ സംഘം വയോധികയെ വളഞ്ഞു. നായ്ക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിലകപ്പെട്ട ശിലുവമ്മയെ തെരുവുനായ്ക്കള്‍ ജീവനോടെ കടിച്ചു പറിച്ചു. ഇരു കൈകളിലെയും മാംസം പൂര്‍ണമായി നായ്ക്കള്‍ ഭക്ഷണമാക്കി. കൈകള്‍ക്കു പുറമേ ശിരസിലെ മാംസം തലമുടിയടക്കം കടിച്ചെടുത്തു. ഒരു ചെവിയും തെരുവു നായ്ക്കള്‍ കടിച്ചെടുത്തു ഭക്ഷണമാക്കി. കാലുകളിലും കടിയേറ്റ് അസ്ഥികള്‍ പുറത്തുവന്നു.

Puluvila Stray Dog Shiluvamma KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
നായ്ക്കൾ ശിലുവമ്മയെ കടിച്ചു കീറി കൊന്നത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ (ETV Bharat)

മനഃസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങള്‍ ശരിവയ്ക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. അബോധാവസ്ഥയിലായ ശിലുവമ്മയെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകും വഴി മരണമടഞ്ഞു. ഇരുപതോളം മുറിവുകളിലൂടെ രക്തം വാര്‍ന്നായിരുന്നു മരണമെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കീറി കൊന്ന ശിലുവമ്മയുടെ ഓര്‍മകള്‍ക്ക് 9 വര്‍ഷം (ETV Bharat)

അമ്മയെ തേടി കടപ്പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ മകന്‍ സെല്‍വരാജ് കാണുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള തന്‍റെ അമ്മയെ അപ്പോഴും തെരുവുനായ്ക്കള്‍ കടിച്ചു കീറുന്നതാണ്. രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മകന്‍ സെല്‍വരാജിനു നേരെ നായ്ക്കള്‍ പാഞ്ഞടുത്തു. പ്രാണരക്ഷാര്‍ഥം കടലിലേക്കെടുത്തു ചാടിയ സെല്‍വരാജ് അലറിവിളിച്ചതു കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരെ കണ്ടാണ് അപ്പോള്‍ തെരുവുനായ്ക്കള്‍ ഓടി മറഞ്ഞത്.

Puluvila Stray Dog Shiluvamma KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
നായ്ക്കൾ ശിലുവമ്മയെ കടിച്ചു കീറി കൊന്നത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ (ETV Bharat)

ഒരു നാടിനെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ഈ സംഭവം നടന്ന് 9 വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഇന്നും പുല്ലുവിള തീരം തെരുവുനായ്ക്കളുടെ പിടിയിലാണ്. അവിടെ ചെമ്പകരമന്‍ തുറയിലെ ശിലുവമ്മയുടെ വീട്ടില്‍ ഇന്ന് സെല്‍രാജിന്‍റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമാണ് താമസം. ശിലുവമ്മയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ കാലത്തിന്‍റെ കുത്തൊഴുക്കില്‍ ചെമ്പകരാമന്‍ തുറയില്‍ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും നാട്ടുകാര്‍ ഇന്നും തെരുവു നായ ഭീതിയിലാണ്.

തീരദേശത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു സാധിച്ചാല്‍ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് വലിയൊരളവില്‍ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം. തീരദേശത്തുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരും വന്‍തോതില്‍ കടലിലേക്കെറിയുന്ന മാലിന്യം വേലിയേറ്റ സമയത്ത് തീരത്തെത്തും. ഇതാണ് തെരുവുനായ്ക്കളെ തീരത്തേക്കാകര്‍ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം. അതിനാല്‍ ജനങ്ങളില്‍ അവബോധമുണ്ടാക്കി മാലിന്യം കടലില്‍ തള്ളുന്നതില്‍ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാണ്.

ഒരാള്‍ക്കെങ്കിലും കടിയേല്‍ക്കാത്ത ദിവസമില്ലെന്നതാണ് നാട്ടുകാരെ അലട്ടുന്നത്. കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആകെയുള്ള 18 വാര്‍ഡുകളില്‍ 12 എണ്ണവും തീരദേശ വാര്‍ഡുകളാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുവിള മുതല്‍ പുതിയ തുറവരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ 12 വാര്‍ഡുകളും.

Puluvila Stray Dog Shiluvamma KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
നായ്ക്കൾ ശിലുവമ്മയെ കടിച്ചു കീറി കൊന്നത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ (ETV Bharat)

തെരുവനായകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാത്തു കൊണ്ടാണ് അവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ചേര്‍ന്ന് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് വലിയൊരളവുവരെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന് ചെമ്പകരമാന്‍തുറ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പതിനേഴാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ തദ്ദേവൂസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

തെരുവുനായകളെ പിടികൂടി പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം എന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമല്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെലാണ് വേണ്ടതെന്നും തദ്ദേവൂസ് പറയുന്നു. പകല്‍ വലിയ പ്രശ്‌നമില്ലെങ്കിലും രാത്രിയാകുന്നതോടെ തെരുവുനായ്ക്കള്‍ അക്രമാസക്തരാകുന്നത് നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്.

Also Read: റബര്‍ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് കാട്ടാന; ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ ആക്രമണം, 55കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

TAGGED:

PULUVILA
STRAY DOG
SHILUVAMMA
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
STRAY DOG TERROR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.