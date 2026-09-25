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കോട്ടയത്തും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും തെരുവുനായ ആക്രമണം; നിരവധി പേർ കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിൽ

കോട്ടയത്ത് ചുങ്കം, വാരിശേരി, കുടയമ്പടി, കുടമാളൂർ, ഏറ്റുമാനൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്.

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Kottayam Varisseri Road, Stray Dog Attack On AUto Driver (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 2:57 PM IST

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കോട്ടയം: തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി ജനങ്ങൾ. കോട്ടയം നഗരസഭയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നഗരത്തിലെ ചുങ്കം, വാരിശേരി, കൂടയമ്പടി, കുടമാളൂർ, പാണ്ഡവം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലാണ് ആളുകൾക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ കുടമാളൂർ അമ്പാടിക്കവല മുതൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ബൈപാസ് വരെയായിരുന്നു ആദ്യ ആക്രമണം. പിന്നീട് നായ ചുങ്കം ഭാഗത്തേക്ക് പോയതായും കടിയേറ്റവർ പറഞ്ഞു. രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ വാരിശേരി-ചുങ്കം ഭാഗങ്ങളിലെ റോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും കടിയേറ്റു.

'വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പട്ടി കടിക്കാനായി ദേഹത്തേക്ക് ചാടി വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ അതിനെ തലക്ക് പിടിച്ച് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. ഈ സമയം കാലിന് മുകളിലായി പരിക്കും പറ്റി. പിന്നെ ഒരടി കൊടുത്തപ്പോൾ പട്ടി ഓടിപ്പാഞ്ഞു. വൈകിട്ട് ഏഴേമുക്കാലോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രദേശത്ത് നിരവധി തെരുവുപട്ടികളുണ്ട്. വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. കൗൺസിലിനെയും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്', എന്ന് നാട്ടുകാരനായ മധു പറഞ്ഞു.

കോട്ടയത്തും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും തെരുവുനായ ആക്രമണം (ETV Bharat)

പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ശ്രീകാന്ത് (38), കെ പി ഉണ്ണി (28), ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മധു (57), വിജയൻ (70), സിദ്ധാർഥ് (24), ജയപാലൻ (72), കോമളകുമാരി (68), ശിവറാം എന്നിവരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ മണർകാട് സ്വദേശി റൂഫസ് ജോൺ, കെ വി ജേക്കബ്, അലൻ ജോസ് എന്നിവർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി. ആക്രമണം നടത്തിയ തെരുവുനായയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

'വാരിശേരി കവല മുതൽ പട്ടി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കുടയംപടി വരെ എത്തി. ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെയും കടിച്ചു. ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം പത്തോളം നായകൾ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇതിന് മുൻപ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പട്ടികൾ എല്ലാം എവിടെനിന്ന് വന്നതാണെന്നും അറിയില്ല', എന്ന് നാട്ടുകാരനായ യുവാവ് പറഞ്ഞു.

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നിലവിൽ നാട്ടുകാർ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി നഗരസഭയെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരവുനായ ശല്യത്തിനെതിരെ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികളും ജോലിക്കാരുമുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭീതിയിലാണ്. ചുങ്കം, വാരിശേരി, കുടയമ്പടി, കുടമാളൂർ, ഏറ്റുമാനൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തിയ അഞ്ച് വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും മുഖത്തും കടിയേറ്റിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മിഷനും വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

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Last Updated : September 25, 2026 at 2:57 PM IST

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തെരുവുനായ ആക്രമണം കോട്ടയം
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