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കുമളിയിൽ തെരുവ് നായ ഭീതി: കുട്ടികളടക്കം നാല് പേർക്ക് കടിയേറ്റു; മരുന്നില്ലാതെ സർക്കാർ ആശുപത്രി, ജനരോഷം ശക്തം

ആന്റി റേബീസ് വാക്‌സിനും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി

KUMALI STRAY DOGS VACCINE FOUR ATTACKED MEDICAL COLLEGE
കുമളിയിൽ തെരുവ് നായ ഭീതി (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 8:58 PM IST

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ഇടുക്കി: ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ അതിർത്തി മേഖലയായ കുമളിയിൽ വീണ്ടും തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണം. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ജനവാസ മേഖലകളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടികളടക്കം നാല് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി കടിയേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കുമളി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായി നൽകേണ്ട ആന്റി റേബീസ് വാക്‌സിനും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.

കുമളിയിൽ തെരുവ് നായ ഭീതി (ETV Bharat)

അടിസ്ഥാന ചികിത്സ പോലും നൽകാത്ത ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെയും തെരുവ് നായ ശല്യം പരിഹരിക്കാത്ത പഞ്ചായത്തിനെതിരെയും നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
ഹോളിഡേ ഹോം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പട്ടട ഭാഗം വരെയുള്ള കിലോമീറ്ററുകളോളം വരുന്ന റോഡിൽ വെച്ചാണ് ആളുകൾക്ക് നേരെ നായയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വഴിനടന്നു പോയവർക്കും വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നവർക്കുമെല്ലാം നേരെ നായ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു.

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നാട്ടുകാരെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കടിയേറ്റ നാല് പേരും കൊല്ലം പട്ടട സ്വദേശികളാണ്. പരിക്കേറ്റവരുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
ശ്രീനന്ദു (14):കാലിനും തുടയ്ക്കും ആഴത്തിൽ കടിയേറ്റു.
ജസ്ന (13):ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഇടങ്ങളിൽ നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു.
അനിരുദ് (10):ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നായ ക്രൂരമായി കടിച്ചുകീറി.
വിജയൻ (സി.എസ്.ഐ. പള്ളി പാസ്റ്റർ):നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരുടെയും കാലുകൾക്കും തുടകൾക്കുമാണ് കടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ചിലരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

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ആക്രമണം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ കുമളി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വൻ വീഴ്‌ചയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. തെരുവ് നായ കടിച്ചാൽ അടിയന്തരമായി നൽകേണ്ട ആന്‍റി റേബീസ് വാക്‌സിനോ (ARV), മുറിവിന്‍റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ (Immunoglobulin) മരുന്നോ ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റോക്കില്ലായിരുന്നു.
പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം, ജീവനക്കാർ കൈമലർത്തിയതോടെ രാത്രി വൈകി പരിക്കേറ്റ രോഗികളുമായി ബന്ധുക്കൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വന്നു. കുമളി പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെയും തോട്ടം മേഖലയിലെയും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റവർക്കും നായ കടിച്ചവർക്കുമുള്ള ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്തത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

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ആക്രമണം നടത്തി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ തെരുവ് നായയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനോ പിടികൂടാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധയുണ്ടോ എന്ന സംശയവും പ്രദേശവാസികളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടിവെളുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും ഭയക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.

കുമളി ടൗണിലും പരിസരങ്ങളിലും തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷമായിട്ട് മാസങ്ങളായി. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ കടിയേറ്റു. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മരുന്നുമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ജീവന് എന്ത് സുരക്ഷയാണുള്ളത്?" - പ്രദേശവാസികൾ ചോദിക്കുന്നു


നാട്ടുകാർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:


1. അടിയന്തര തിരച്ചിൽ:ജനങ്ങളെ ആക്രമിച്ച അക്രമാസക്തനായ തെരുവ് നായയെ അടിയന്തരമായി പിടികൂടാൻ പഞ്ചായത്തും വെറ്ററിനറി വിഭാഗവും സംയുക്തമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

2. ആശുപത്രി നവീകരണം:കുമളി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ആന്റി റേബീസ് വാക്സിനും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളും 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാക്കണം.


3. വന്ധ്യംകരണ പദ്ധതി:കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ തെരുവ് നായകളുടെ വന്ധ്യംകരണ പദ്ധതി (ABC Project) ഊർജ്ജിതമായി നടപ്പിലാക്കണം.


പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനും സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കും മുന്നിലേക്ക് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.

TAGGED:

KUMALI STRAY DOGS
VACCINE
FOUR ATTACKED
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STRAY DOG ISSUE IN KUMALI

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