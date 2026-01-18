മലപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ തെരുവുനായ പാഞ്ഞെത്തി; രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഓടയിൽ വീണയാൾക്ക് കടിയേറ്റു
മദ്രസയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരികയായിരുന്ന 14 കാരിയെ തെരുവുനായിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഓടയിൽ വീണതും നായയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതും.
Published : January 18, 2026 at 12:50 PM IST
മലപ്പുറം: പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഓടയിൽ വീണയാളെ ആക്രമിച്ച് തെരുവുനായ. മലപ്പുറം തിരൂർ ചമ്രവട്ടം ആനൊഴുക്കുപാലത്തെ നിർമാണ തൊഴിലാളിയായ സുരേഷിനെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത്. മദ്രസയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരികയായിരുന്ന 14 കാരിയെ തെരുവുനായിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഓടയിൽ വീണത്. സുരേഷ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. സുരേഷിന് 15 ഓളം മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം
കഴിഞ്ഞ മാസം തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നാലു വയസുകാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. ആതവനാട് വടക്കേകുളമ്പിലാണ് സംഭവം. നാലു വയസുകാരി ആയിഷ നബിയാണ് തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപെട്ടത്. കുട്ടി വടക്കേകുളമ്പിലെ വീട്ട് മുറ്റത്ത് കളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് തെരുവുനായ കുട്ടിയുടെ ആടുത്തേയ്ക്ക് പാഞ്ഞടുത്തത്. കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയതോടെയാണ് നായ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരികെപോയത്.
കേരളത്തിലൊട്ടാകെ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 3.16 ലക്ഷം തെരുവ് നായ ആക്രമണങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിയമസഭാ രേഖയില് പറയുന്നത്. പേവിഷ ബാധയേറ്റ് 26 മരണങ്ങളും 2024 ൽ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും കണക്കുകള് പറയുന്നു. 50,870 കേസുകളാണ് ജില്ലയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 37,618 കേസുകൾ കൊല്ലത്തും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
പരിഹാസവുമായി സുപ്രീം കോടതി
തെരുവ് നായ ശല്യത്തിൽ പരിഹാസവുമായി സുപ്രീം കോടതി. മനുഷ്യരെ കടിക്കരുതെന്ന് നായകൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാമെന്നും മൃഗങ്ങളുടെ മനസ് വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മൃഗസ്നേഹികളെ രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ കോടതി വിമർശിച്ചത്.
കടിക്കാതിരിക്കാന് നായകള്ക്ക് കൗണ്സിലിങ് ചെയ്യാന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂവെന്നും മൃഗങ്ങളുടെ മനസ് വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്തെ തെരുവുനായ പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലായിരുന്നു വാദം. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എൻവി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
നായകൾ കടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നമെന്നും, നായകൾ വഴിയാത്രക്കാരെയും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലോ സൈക്കിളിലോ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെയും പിന്തുടരുന്നതും പ്രശ്നമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രംനാഥ് നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൽ ഒരു കക്ഷിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ച കപിൽ സിബൽ, എല്ലാ നായ്ക്കളും കടിക്കുന്നില്ലെന്നും അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കോടതി പരിഹാസ രൂപേണ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
