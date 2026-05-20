സ്വന്തം മണ്ണിൽ അന്യരായവർ, റീബിൽഡ് കേരളമെന്ന ചതിയില്‍പെട്ട നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമവാസികള്‍

കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും തന്ന ഭയത്തേക്കാൾ വലിയൊരു ചതിയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് വയനാട്ടിലെ നൂൽപ്പുഴ പങ്കളം വനഗ്രാമത്തിന് പറയാനുള്ളത്. മക്കളുടെ നല്ലൊരു നാളേയ്ക്ക് വേണ്ടി കാടിറങ്ങിയ ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യർ ഇന്ന് സ്വന്തം മണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവിലാണ്..

നൂൽപ്പുഴ പങ്കളം പുനരധിവാസ പദ്ധതി
പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ പാളിച്ചകളിൽ കിടന്നു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന നൂൽപ്പുഴ പങ്കളം വനഗ്രാമം (ETV Bharat)
Published : May 20, 2026 at 9:09 PM IST

വയനാട്: "ഞങ്ങൾ കാടിറങ്ങിയത് മൃഗങ്ങളോട് തോറ്റിട്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്വന്തം മണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവിലായ അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ..." -പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ പാളിച്ചകളിൽ കിടന്നു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന നൂൽപ്പുഴ പങ്കളം വനഗ്രാമത്തിലെ ഒരമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ മാത്രം മതി, പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാടിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ കരളലിയിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ...

മനുഷ്യ–വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കുകയും വനഗ്രാമങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതസാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'റീബിൽഡ് കേരള' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പങ്കളം വനഗ്രാമത്തിൽ പുനരധിവാസം നടപ്പാക്കിയത്. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാടിനുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പല കുടുംബങ്ങളും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും അവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതേ വനഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമിയും വീടും ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഇന്ന് കണ്ണീര് മാത്രമാണ് ബാക്കി.

കുറ്റമായി മാറിയ വനത്തിന് പുറത്തെ താമസം!

പുനരധിവാസ നടപടികൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എട്ടോളം കുടുംബങ്ങൾ വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരതാമസം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന സാങ്കേതിക കാരണം പറഞ്ഞാണ് അധികൃതർ ഇവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാടിനുള്ളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കടുത്ത അഭാവം, കുട്ടികളുടെ പഠനം, ഉപജീവനത്തിനായുള്ള ജോലി, അടിയന്തര ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ കാരണമാണ് ഇവർക്ക് താൽക്കാലികമായി കാടിന് പുറത്തേക്ക് മാറി വാടകവീടുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി മാറി മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്യരായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഈ കുടുംബങ്ങളോടാണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ-വനം വകുപ്പുകൾ ക്രൂരമായ വിവേചനം കാണിക്കുന്നത്.

തിരികെ കാട്ടിലേക്ക്; വനവാസ ഭീഷണിയുമായി കുടുംബങ്ങൾ

നിലവിൽ പുറത്തു താമസിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അർഹമായ ധനസഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വാടക പോലും നൽകാനാകാതെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അധികൃതരുടെ പടിവാതിലുകൾ പലതവണ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. ഇനിയും നീതി ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങളുടെ പഴയ വനഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോയി താമസം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അധികൃതർക്ക് ഒടുവിലത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്..

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകേണ്ട ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതി, ചുവപ്പുനാടകളിൽ കുരുങ്ങി ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ കടുത്ത ദ്രോഹത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കാഴ്ചയാണിപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ കാണുന്നത്. റീബില്‍ഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചില കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനകം പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും നഷ്‌ടപരിഹാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷി ഭൂമിയും വീടും ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾ പുനരധിവാസ നടപടികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരതാമസം ഇല്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പഠനം, ജോലി, ചികിത്സ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഇവർ കാടിന് പുറത്തേക്ക് മാറി വാടക വീടുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി മാറി മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ കാരണങ്ങൾ പിന്നീട് നഷ്‌ടപരിഹാര നടപടികളിലെ പങ്കാളിത്തത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് ബാധിത കുടുംബാംഗമായ ബാലൻ പറയുന്നു. "നാളുകളായി പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികാരികളാരും തന്നെ വന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ താത്‌ക്കാലിക സഹായങ്ങളോ തന്നിട്ടില്ല. ഫണ്ട് ആയിട്ടില്ലെന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് അവർ തരുന്നത്. വനഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് സ്ഥിരം താമസിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണമായ നഷ്‌ടപരിഹാര തുക ലഭിച്ചത്. പുറത്തു താമസിച്ചിരുന്ന എട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ രണ്ടാം ഘട്ടമായി പിന്നീട് പരിഗണിക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു," പങ്കളം സ്വദേശി ബാലൻ പറഞ്ഞു.

ആദ്യഘട്ട പുനരധിവാസം പൂർത്തിയായി ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അർഹമായ സാമ്പത്തിക സഹായമോ മറ്റ് അറിയിപ്പുകളോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭൂമിയും കൃഷിയും ഇപ്പോഴും വനഗ്രാമത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥിര താമസമില്ലാത്തതിനാൽ കൃഷി പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം വർധിക്കുകയും വിളനാശം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു.

കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറഞ്ഞതും വാടക വീടുകളിലെ ചെലവുകൾ കൂടിയതും കുടുംബങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുനരധിവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥ അവകാശികളെ പൂർണമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് ബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പരാതികൾ. തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെയും താമസാവകാശത്തിൻ്റെ്യും രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് നഷ്‌ട പരിഹാരം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സുരക്ഷിത ജീവിതവും സ്ഥിരതാമസവുമാണെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിലെ അസമത്വം പുതിയ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പുറത്തു താമസിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതികൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം പ്രദേശത്ത് ശക്തമാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം വീണ്ടും വനഗ്രാമത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് ആവർത്തിക്കുന്നു.

വനംവകുപ്പിൻ്റെ പാട്ടഭൂമിയില്‍പ്പെടുന്ന 12 ഏക്കര്‍ വയലും നാല് ഏക്കര്‍ കരഭൂമിയുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. വനത്തിനുള്ളിലും പുറത്തുമായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു പോരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവരുടെ മുൻ തലമുറകൾ മുതലുള്ളവർ ഇവിടെ കുടിലും താത്‌ക്കാലിക ഷെഡുകളും മറ്റ് പാർപ്പിടങ്ങളും കെട്ടിയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പാർപ്പിട സൗകര്യ പദ്ധതി വന്നതോടെ ഇവർ സ്ഥിര താമസമില്ലാതെ വനത്തിനു പുറത്ത് അന്തിയുറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയായി.

ഉപജീവനമാർഗമായ കൃഷിയും ഇവർക്ക് വേണ്ടത് പോലെ നോക്കി നടത്താനാകാതെ മറ്റ് തൊഴിലുകൾ തേടി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നെങ്കിലും ഇവയ്‌ക്ക് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓരോ ജീവിതങ്ങളും കഴിയുന്നത്. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം കൊടുംവനത്തിലൂടെ നടന്നുവേണം വയനാട് ജില്ലയിലെ തോട്ടാമൂലയ്ക്ക് സമീപം വനത്തോട് ചേർന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പങ്കളം ഗ്രാമത്തിലെത്താന്‍. സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങാന്‍ നല്ല വീടുപോലും ഇവര്‍ക്കില്ല. പകല്‍സമയങ്ങളില്‍ പോലും ഗ്രമത്തിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്.

