വല്ലാത്ത ചൂടാണ്... പക്ഷേ കൂളാക്കാൻ കൃഷ്‌ണേട്ടനുണ്ട്, ഒരു നാടിനാകെ തണലൊരുക്കി പുത്തൻ മാതൃക

മഴ മാറി കേരളം കനത്ത ചൂടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ മരങ്ങള്‍ നട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിനാകെ തണലൊരുക്കി മാതൃകയായകുകയാണ് കൃഷ്‌ണൻ..

Farmer Krishnan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 3:58 PM IST

കണ്ണൂർ: വേനൽ തുടങ്ങിയാൽ ഏറ്റുകുടുക്കയിലെ ചൂടിൻ്റെ തീവ്രത അവിടെയുള്ളവർക്ക് പോലും വശമില്ല. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ചെങ്കൽ പാറകൾ. അതിനടുത്താണ് പിലങ്കു കൃഷ്‌ണൻ്റെ താമസം. നാട്ടിൽ നിന്ന് 1970 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോലി ആവശ്യത്തിനായി കർണാടക സുള്ള്യയിലേക്ക് പോയ കൃഷ്‌ണൻ 15 വർഷം മുൻപ് ആണ് എറ്റുകുടുക്കയിൽ സ്ഥലം എടുത്ത് താമസം തുടങ്ങിയത്.

ചെറുപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയ കൃഷിയോടുഉള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും കൃഷ്‌ണൻ കൂടെ ചേർത്തു. കർഷക സംഘത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായ കൃഷ്‌ണൻ പരിസ്ഥിതിയെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒരേ പോലെ പ്രണയിച്ച് നടന്നു.

വേനലിനെ അതിജീവിക്കാൻ റോഡരികിൽ മരം നട്ട് കൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർഷവും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വീട്ടുമുറ്റത്തെ റോഡരികിൽ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ നടാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നട്ടതൊക്കെയും നശിച്ചുപോകുമെങ്കിലും ദൗത്യം കൈയൊഴിയാൻ കൃഷ്‌ണൻ തയ്യാറായില്ല.

വേനലിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നെല്ലി, മാവ്, പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഔഷധസസ്യങ്ങളാണ് പത്തുവർഷമായി അദ്ദേഹം നട്ട് പരിപാലിച്ചു പോകുന്നത്. വീടിനടുത്തുള്ള റോഡരികിൽ കൂടാതെ വീടിനടുത്തുള്ള ശ്‌മശാന പറമ്പുകളിലും അദ്ദേഹം ചെടി നട്ട് പരിപാലിച്ചുപോകുന്നു.

റോഡരികിൽ ചെടികൾ നടുന്ന കൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

കാർഷിക നഴ്‌സറിയിൽ നിന്ന് ഒന്നുമല്ല നടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സസ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വൃക്ഷ തൈകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാവിൻ തൈകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഖരിച്ച് നടുന്നതെന്ന് കൃഷ്‌ണൻ പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മകൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സ്‌കൂളിൽ നിന്നും കൊടുത്ത ചെടിയും കൃഷ്‌ണൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്ന് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേനൽ കടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളമൊഴിച്ച് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നവരും വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുമൊക്കെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കും. അവർ അതിനു വെള്ളമൊഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു കൃഷ്‌ണൻ്റെ മറുപടി. 10 വര്‍ഷമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൃഷ്‌ണൻ റോഡരികിൽ നട്ട മാവ് (ETV Bharat)

പ്രദേശത്തുകൂടി വൈദ്യുതി ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ നടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല എന്ന് കൃഷ്‌ണൻ പറയുന്നു. വേനൽ കടുത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാട്ടുതീയും പശുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതും പലപ്പോഴായി വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അതിൽ ഒന്നും തളരാൻ കൃഷ്‌ണൻ തയ്യാറായില്ല. ഇത്തവണ അദ്ദേഹം നട്ട ഒരു മാവ് പൂത്തു കായിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. മൈതാനത്ത് കളിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉപകാരമാവുമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് കൃഷ്‌ണൻ.

