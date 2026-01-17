ETV Bharat / state

'പെർഫെക്‌ട് ടച്ച്'; പുരോഹിതനായ പിതാവിൻ്റെ ശിക്ഷണം, കലോത്സവ വേദിയിൽ ശ്രദ്ധയായി അലോഖ

പുരോഹതിനായതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കളുടെ കലാവാസനയെ തല്ലികെടുത്തരുതെന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ.

SCHOOL KALOLSAVAM KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 NEWS Mono Act thrissur
Alokh S Flory and her father (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: പുരോഹതിനായ പിതാവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠിച്ച അഭ്യാസമുറകളായാണ് മോണോ ആക്‌ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദിയിൽ അലോഖ എസ് ഫ്ലോറിയ എത്തിയത്. താൻ പുരോഹതിനായതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കളുടെ കലാവാസനയെ തല്ലികെടുത്തരുതെന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അപ്പീലിലൂടെയാണ് മോണോ ആക്‌ടിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി അലോഖ സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒപ്പം അച്ഛനുമുണ്ട് കൂടെ. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് അലോഖ.

പുരോഹിതിൻ്റെ മകളായല്ല, ഒരു വ്യക്തിയായാണ് എന്നെ കാണുന്നത്. നാടകത്തിലും അഭിനയത്തിലും ആദ്യ ഗുരു അച്ഛനാണ്. ഇഷ്‌ടത്തോടെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നതെന്നും ഭാവിയിൽ ഒരു നടിയാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമാമെന്നും അലോഖ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അലോഖയുടെ മോണോ ആക്‌ട് (ETV Bharat)

എറണാകുളം രവിപുരം ലൂഥറൻ ചർച്ചിലെ ഇടവക വികാരി ആയ ഫാദർ സന്തോഷ് രാജാണ് മോണോ ആക്‌ടിലും കലയിലും അലോഖയുടെ ആദ്യ ഗുരു. പിന്നീട് തേച്ച്‌ മിനുക്കാൻ മറ്റ് അധ്യാപകർ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഏകാഭിനയത്തിൻ്റെ 'പെർഫെക്‌ട് ടച്ച്' അച്ഛൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ മകളുടെ വാക്കുകൾ. കലോത്സവ വേദിയിൽ എത്തിയ അലോഖ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും സമകാലിക ലോകത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്.

പിതാവ് പുരോഹതിനായതിൻ്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടാതെ പോകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അലോഖയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിലെ നാം ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്ററിൽ അംഗമായ അലോഖ നിരവധി അമച്വർ നാടകങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകൻ വിഷ്‌ണു സിഎസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത സ്വപ്‌ന ലോകത്തിലെ കിറുക്കന്മാർ എന്ന നാടകം ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. പ്രശസ്‌ത കാഥികൻ ഇടക്കൊച്ചി സലിംകുമാറിൻ്റെ ശിക്ഷ്യ കൂടിയായ അലോഖ നിരവധി വേദികളിൽ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചു തൻ്റെ മികവ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

SCHOOL KALOLSAVAM KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 NEWS Mono Act thrissur
അലോഖ മോണോ ആക്‌ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സിനിമയിലും നിറ സാന്നിധ്യം

ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജില്ലയിൽ മോണോ ആക്‌ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്‌ത സിനിമാ സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ്റെ 7 നിറങ്ങളുള്ള സ്വപ്‌നം എന്ന പുതിയ സിനിമയിൽ കുയിലി എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അലോഖയാണ്. സിനിമ ജൂണിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. വിഷ്‌ണു മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'കഥ ഇന്നുവരെ ' ആലപ്പി സുദർശരൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങിയ സിനിമയിലും ആക്‌ടർ ഇർഷാദ് അലിയോടൊപ്പം ഹിസ്‌റ്ററി എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ഇതിനോടകം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കാഴ്ചയില്ല, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കലയുടെ വെളിച്ചം; 20 വർഷമായി കലോത്സവ വേദിയിലെ 'മാസ്റ്റർ'

TAGGED:

SCHOOL KALOLSAVAM
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 NEWS
MONO ACT
THRISSUR
STORY OF MONO ACT CONTENDER ALOKH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.