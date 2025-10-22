ആക്രിയായി കിട്ടിയത് 105 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിധി; 'വാസ്കോ ബോട്ട്' ഇനി കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രം പറയും
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം യാദൃശ്ചികമായി ലഭിച്ച ബ്രിസ്റ്റോയുടെ ഈ ബോട്ട് ഒരു നിധി പോലെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സാജർ. കൊച്ചിയെ കെട്ടിപടുത്തതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സായിപ്പിനുള്ള ആദരവ് കൂടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു..
Published : October 22, 2025 at 8:06 PM IST
എറണാകുളം: നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ മങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ പലതും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിൽ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളായി മാറുന്നു. ആക്രിയായി ലേലം ചെയ്ത എം.എൽ. വാസ്കോ എന്ന ബോട്ടിൻ്റെ 105 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അമ്പരപ്പിലാണ് സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറും കൊച്ചി സ്വദേശിയുമായ സാജർ സിത്താര.
ആധുനിക കൊച്ചിയുടെ ശില്പിയായ റോബർട്ട് ചാൾസ് ബ്രിസ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബോട്ടായിരുന്നു എംഎൽ വാസ്കോ എന്ന ബോട്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം യാദൃശ്ചികമായി ലഭിച്ച ബ്രിസ്റ്റോയുടെ ഈ ബോട്ട് ഒരു നിധി പോലെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സാജർ സിത്താര. 105 വർഷത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന, ആക്രിയായി കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ലേലത്തിൽ വിറ്റ ഈ ബോട്ട് ഇന്ന് സാജർ സിത്താരയെന്ന സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറിന് സ്വന്തം.
പഴയ ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളും വാങ്ങി പൊളിച്ചു വില്പന നടത്തുന്ന ബിസിനസ് സാജർ സിത്താരയും സഹോദരങ്ങളും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ടിൽ നിന്നും പൂർണമായും തേക്ക് മരത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ചെറിയൊരു ബോട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2010 ൽ ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത്. ഇതും പൊളിച്ചു വിൽക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
എന്നാൽ ഇതൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ബോട്ടാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സാജർ ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തത്. അങ്ങിനെ ഈ ബോട്ട് വഴി ചരിത്ര ശേഷിപ്പിനെ സംരക്ഷിച്ച് പുതു തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാജറും സഹോദരങ്ങളും.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ട്
കൊച്ചിയെ കെട്ടിപടുത്തതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സായിപ്പിനുള്ള ആദരവ് കൂടിയാണിതെന്ന് സാജർ സിത്താര വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ട് കൂടിയാണ് ബ്രിസ്റ്റോ സായിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച വാസ്കോ ബോട്ട് . ഈ ബോട്ട് വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം മനസിലാക്കിയത്.
ബോട്ട് സംരക്ഷിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സ്ഥലപരിമിതി മൂലം 14 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ ബോട്ട് പ്രൈവറ്റ് യാർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് സ്ഥലം ശരിയായതോടെ സാജറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അവിടെയാകും നവീകരിച്ച എം എൽ വാസ്കോ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
"വാസ്കോയെ പോളീഷ് ചെയ്തു മനോഹരമാക്കിയും പൊട്ടിയ ഗ്ലാസുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 80 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വരുന്ന കൊച്ചി ബിനാലെയിൽ വാസ്കോ ബോട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തും" എന്ന് സാജർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലത്തെ അതിജീവിച്ച എം എൽ വാസ്കോ
ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടെങ്കിലും ബോട്ടിന് കാര്യമായ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പൂർണമായും തേക്കിൽ നിർമിച്ചെടുത്ത ബോട്ടിൽ, ചെമ്പ് നിർമിത ആണികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റിയറിങ് നിർമിച്ചതും തേക്കുമരവും ചെമ്പും ഉപയോഗിച്ചാണ്.
1918 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർമിച്ച രണ്ട് സിലണ്ടർ എൻജിനാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ എഞ്ചിന് കാര്യമായ തകരാറുകൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വാസ്കോ ബോട്ടിൽ പത്തുപേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. രണ്ട് കംപാർട്ട്മെൻ്റുകൾ ആയാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ക്യാബിൻ നിർമിച്ചത്. മുകൾഭാഗം തുറന്നാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവുക.
എത്ര ഉയരം കൂടിയ ആളുകൾക്ക് പോലും അനായാസം ബോട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്നും മാനുവലായി ബോട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട്. എൻജിൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം പൂർണമായും മരം കൊണ്ട് മറച്ച് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണുള്ളത്. അത്യാവശ്യമായി എഴുതാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മീറ്റിങ്ങുകൾ ചേരാനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചിയിലെ സുപ്രധാന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ബോട്ട്
കൊച്ചി കായലിലൂടെയും കടലിലൂടെയും വാസ്കോ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചായിരുന്നു കൊച്ചി തുറുമുഖമുൾപ്പടെ ചാൾസ് റോബർ ബ്രിസ്റ്റോ കൊച്ചിയിലെ സുപ്രധാന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാഗമായത്. കൊച്ചിൻ സാഗ എന്ന റോബോട്ട് ബ്രിസ്റ്റോയുടെ ആത്മകഥയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലായി വാസ്കോ ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ബോണി തോമസ് പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി കായലിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചത് വാസ്കോ ബോട്ട് ആയിരുന്നു. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ബോട്ട് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് താൻ സാജറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
1920 ഏപ്രിൽ 13 ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കൊച്ചി കായലിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തടസമായി നിലകൊള്ളുന്ന പാറപോലെ ഉറച്ച മണ്ണിനെ നീക്കം ചെയ്താൽ മാത്രമേ തുറമുഖം നിർമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. കടലിലെ തിരകളെയും വേലിയേറ്റത്തെയും ഇറക്കങ്ങളെയും പഠിച്ച ബ്രിസ്റ്റോ പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും അവിടെ നടത്തി. ഈ സമയത്തെല്ലാം അദ്ദേഹം വാസ്കോ ബോട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്.
450 അടി വീതിയും മൂന്നര മൈൽ വീതിയുമുള്ള ആഴക്കടലിനേയും കൊച്ചിക്കായലിനേയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ടതും, മണ്ണുപയോഗിച്ച് 780 എക്കർ സ്ഥലം കായലിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് വെല്ലിംഗ്ടൺ എന്ന ദ്വീപ് ഉണ്ടാക്കിയതും റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോയുടെ എഞ്ചിനിയറിംഗ് മികവിനു ഉദാഹരണമാണ്. 1941 മാർച്ച് 13ന് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും ആധുനിക കൊച്ചിയുടെ ശില്പിയെന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം നേടി.
Also Read: ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും പരീക്ഷണം; ജെപിയുടെ 'പുകയും തീയാകും' അടുപ്പിന് എൻഐടി അംഗീകാരം