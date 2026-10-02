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വനഭൂമിയിലെ സ്വകാര്യ കൃഷിക്ക് വിലക്ക്; പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന് സ്‌റ്റോപ്പ് മെമ്മോ

1961 മുതൽ 1972 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 17 തവണകളായാണ് ചാലക്കുടി ഡിവിഷനിൽനിന്ന് 4,261.143 ഹെക്‌ടർ വനഭൂമി പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരുന്നത്. ലീസ് ഡീഡ് പ്രകാരം 50 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു പാട്ടം.

STOP MEMO FOREST CHALAKUDY FOREST DIVISION PLANTATION CORPORATION LEASE EXPIRED FOREST LAND
വനം, വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 9:46 AM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: ചാലക്കുടി വനം ഡിവിഷനിൽ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയ 4,261.143 ഹെക്‌ടർ വനഭൂമിയിലെ കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വനംവകുപ്പ് സ്‌റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസറാണ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വനഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും കൃഷിപ്പണികൾ നടത്തുന്നതും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അവസാനിച്ചത് 50 വർഷത്തെ പാട്ടം
1961 മുതൽ 1972 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 17 തവണകളായാണ് ചാലക്കുടി ഡിവിഷനിൽനിന്ന് ഇത്രയും വനഭൂമി പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന് റബർ, കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വനംവകുപ്പ് ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയത്.

STOP MEMO FOREST CHALAKUDY FOREST DIVISION PLANTATION CORPORATION LEASE EXPIRED FOREST LAND
സ്‌റ്റോപ്പ് മെമ്മോ (ETV Bharat)

ലീസ് ഡീഡ് പ്രകാരം 50 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു പാട്ടം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പാട്ടക്കാലാവധി ഇതിനകം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞതായി വനംവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്‌തുത വനഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ കൃഷിപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനോ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്ന് 2026 ഓഗസ്‌റ്റ് അഞ്ചിന് കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും വനഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും കൃഷി തുടരുന്നതായാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമായ ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ മേഖലകളിലെ വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു.

തുടരുന്ന കൈയേറ്റം
ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായവും നിലവിലെ വന നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ തോട്ടങ്ങളിലേക്കും മറ്റും പ്രവേശിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈതച്ചക്ക കൃഷിയുടെ പരിപാലന ജോലികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതായി അതിരപ്പിള്ളി റേഞ്ച് ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ ഇതേ വിഷയത്തിൽ വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് 2026 ഓഗസ്‌റ്റ് ഏഴിന് കത്തും നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും നിയമലംഘനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. അനധികൃത കൃഷി വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

വനസംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനം
പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വനഭൂമി കൈവശം വച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1980ലെ വന സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ച വനഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് സ്വകാര്യമായി കൃഷി നടത്തുന്നത് കോടതിയലക്ഷ്യത്തിനും ഇടയാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാലക്കുടി ഡിവിഷനിലെ വനഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും കൃഷിപ്പണികൾ നടത്തുന്നതും പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതായി വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ നിർദേശം ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പക്ഷം നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സ്‌റ്റോപ്പ് മെമ്മോയിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വനഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

STOP MEMO FOREST
CHALAKUDY FOREST DIVISION
PLANTATION CORPORATION
LEASE EXPIRED FOREST LAND
STOP MEMO ON ILLEGAL CULTIVATION

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